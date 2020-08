Pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym z szansą na finansowanie nowej terapii

Terapia lenalidomidem to doustna metoda leczenia o dobrym profilu bezpieczeństwa, na którą zarówno pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym, jak i lekarze czekają od dawna. Wreszcie pojawiła się realna szansa, że chorujący na ten nowotwór układu krwiotwórczego zyskają nowe możliwości leczenia - informują eksperci.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 17 sierpnia 2020 r., w ślad za opinią Rady Przejrzystości, uznał za zasadne finansowanie ze środków publicznych leku lenalidomid w skojarzeniu z deksametazonem (Rd) we wskazaniu: „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym.

Ważny krok już za nami, czas na kolejny

Chorzy na szpiczaka plazmocytowego są więc o krok bliżej do nowej opcji leczenia w pierwszej linii terapeutycznej. - Z wielką radością przyjęliśmy informację o pozytywnej decyzji Prezesa AOTMiT dotyczącej schematu lekowego lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem (Rd) we wskazaniu: „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD-10: C90.0) - mówi prezes Fundacji Carita, łukasz Rokicki.

- Jeden krok już za nami, teraz takiej samej decyzji chcielibyśmy oczekiwać od Ministra Zdrowia - dodaje prezes Rokicki. - Oznaczałoby to, że pacjenci otrzymają kolejny europejski standard leczenia i tym samym zaczniemy doganiać pociąg, który w ostatnim czasie niestety nam mocno odjechał w stosunku do innych państw, co pokazuje raport dostępności lekowej opracowany przez Fundacje Carita.

Wprowadzenie schematu Rd, czyli połączenie lenalidomidu (leku immunomodulującego) z deksametazonem to nowa szansa dla osób niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Schemat ten jest zalecany w pierwszej linii leczenia przez Polską Grupę Szpiczakową (2018), NCCN (2020), European Myeloma Network (2014).

Dłuższy czas przeżycia do progresji

Wyniki leczenia w porównaniu ze schematem MPT (melphalan, prednison, thalidomid), który jest także stosowany w pierwszej linii leczenia szpiczaka plazmocytowego, wykazały, że leczenie Rd powoduje dłuższy czas przeżycia do progresji, dłuższy czas przeżycia całkowitego (OS), powoduje mniejszą liczbę działań niepożądanych 3 i 4 stopnia, rzadziej jest przyczyną zmniejszenia dawki i rzadziej prowadzi do czasowego przerwania leczenia. Na uwagę zasługuje fakt , że to leczenie doustne, które preferują chorzy.