Pacjent powinien być uświadomiony i czujny. I powiedzieć lekarzowi, gdy go coś boli

Pacjent musi wyjść do lekarza ze swoim problemem zdrowotnym. A lekarz musi być czujnym uczestnikiem systemu. Jeśli pacjent na coś się uskarża, to najprawdopodobniej ma rację - mówi Maciej Miłkowski.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, jako uczestnik konferencji nt. pacjentów z wczesnym zapaleniem stawów w systemie opieki zdrowotnej, włączył się w dyskusję o potrzebie edukacji pacjentów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjent i lekarz czujnymi uczestnikami systemu

W Polsce opóźnienia diagnostyczne w chorobach zapalnych stawów występujących z objawami zapalenia stawów (wczesnego zapalenia stawów) są największe w Europie.

Ta późna diagnostyka skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjenta. Eksperci zastanawiali się, jak poprawić sytuację.

- Pacjent powinien być uświadomiony. Bardzo wiele rzeczy zaczyna się od pacjenta. Tymczasem nie ma wiedzy na temat wielu chorób. To pacjent musi wyjść do swojego lekarza rodzinnego i przedstawić mu swój problem zdrowotny - podkreślał Maciej Miłkowski.

- To główny element systemu. Drugi – to od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wszystko się zaczyna. Musi być drugim czujnym uczestnikiem systemu zdrowia. Jeśli pacjent na coś się uskarża, to najprawdopodobniej ma rację. Wówczas trzeba przekazać pacjenta osobie, która jest specjalistą w danej dziedzinie medycznej.

Dobry wywiad lekarski to połowa sukcesu

Wiceminister był pytany o opiekę koordynowaną w tym obszarze zdrowotnym.

- Większość procesu jest już w koszyku świadczeń gwarantowanych, jeśli chodzi o opiekę koordynowaną w przypadku chorób reumatologicznych - mówił Maciej Miłkowski, wskazując na ogromną rolę lekarza poz.

- W kompetencjach lekarza poz mamy najważniejszą rzecz: dobry wywiad. Rozmowa z pacjentem to już jest pół sukcesu. Do tego podstawowe badania laboratoryjne i obrazowe, które są w jego kompetencjach, a które pozwalają ukierunkować lekarza, co dalej zrobić z pacjentem.

- To, czego brakuje, to wiedzy u pacjenta, wiedzy u lekarza i wiedzy, jak ogromne znaczenie ma sprawność postawienia diagnozy - podkreślał.

POWER pomoże?

Badanie porównujące sytuację w kilku miastach europejskich pokazało, że w Warszawie czas diagnozowania zapalnych chorób stawów wynosi nawet 35 tygodni przy rekomendowanych 12. Ale w Polsce są też pacjenci, u których postawienie diagnozy trwało 5,10, 15 lat, albo dłużej.

- By usprawnić ścieżkę diagnostyczną, zrealizowano projekt POWER: - Dzięki edukacji lekarzy rodzinnych do rozpoznania pojedynczego obrzęku, które może przejść w reumatoidalne zapalenie stawów, udało się skrócić ścieżkę diagnostyczną do 12 tygodni. Włączenie leczenia w ciągu tych 12 tygodni przekłada się na remisję, czyli całkowite zahamowanie progresji choroby i skuteczność stosowanego leczenia - mówiła Prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnych Zapaleń Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRIR) im. prof. Eleonory Reicher, zastępca dyrektora NIGRiR.