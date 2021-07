Pacjent sam sobie może podać lek zapobiegający uszkodzeniom neurologicznym

Komisja Europejska zarejestrowała lek na NMOSD, który pacjent sam może sobie podać w domu, po odpowiednim przeszkoleniu. Lek podawany jest podskórnie co cztery tygodnie.

Komisja Europejska zatwierdziła satralizumab w leczeniu chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych oraz rdzenia kręgowego (ang. neuromyelitis optica spectrum disorders, NMOSD) u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat, u których występują przeciwciała przeciwko akwaporynie-4 (AQP4-IgG).

Lek ten może być stosowany w ramach monoterapii lub w połączeniu z terapią immunosupresyjną.

Satralizumab jest lekiem na NMOSD podawanym podskórnie co cztery tygodnie, który może być stosowany w warunkach domowych - po odpowiednim przeszkoleniu.

Lek blokuje receptory interleukiny-6 (IL-6)

U podstaw decyzji Komisji Europejskiej stoją wyniki dwóch badań III fazy, które wykazały znaczącą i długotrwałą skuteczność w zapobieganiu rzutom u osób z przeciwciałami AQP4-IgG.

Przeciwciała te występują u ok. 70-80% osób z chorobą NMOSD, u których przebieg choroby jest cięższy w porównaniu do osób, które takich przeciwciał nie posiadają.

Satralizumab jest lekiem na NMOSD zatwierdzonym w UE, który ma na celu zablokowanie receptorów interleukiny-6 (IL-6) odpowiadającej bezpośrednio za stany zapalne wywołujące NMOSD.

Schemat leczenia został opracowany przez Chugai Pharmaceuticals, członka Grupy Roche, przy użyciu technologii recyklingu przeciwciał. W porównaniu do tradycyjnych przeciwciał, technologia leku pozwala mu pozostać dłużej w krwioobiegu oraz wielokrotnie wiązać się ze swoim celem (receptorami IL-6), co pozwala na maksymalną supresję IL-6 w chorobie przewlekłej jaką jest NMOSD oraz na podskórne podawanie leku co cztery tygodnie.

Choroba prowadzi do niepełnosprawności

NMOSD to rzadka, przewlekła i prowadząca do niepełnosprawności choroba autoimmunologiczna ośrodkowego układu nerwowego, która uszkadza przede wszystkim nerwy wzrokowe oraz rdzeń kręgowy, prowadząc do utraty wzroku, osłabienia mięśni i paraliżu.

Osoby chore na NMOSD doświadczają nagłych i ciężkich rzutów, prowadzących bezpośrednio do trwałych uszkodzeń neurologicznych i niepełnosprawności. W niektórych przypadkach rzut choroby może zakończyć się śmiercią.

Na NMOSD choruje ponad 10 tysięcy osób w Europie, ok. 15 tysięcy w Stanach Zjednoczonych oraz ok. 200 tysięcy na całym świecie. NMOSD może być zdiagnozowane niezależnie od wieku, rasy czy płci. Chorują głównie kobiety w wieku ok. 30-40 lat. NMOSD może występować częściej u osób pochodzenia afrykańskiego lub azjatyckiego.