Paweł Grzesiowski o lekach na COVID-19: nie ma żadnego przełomu

Na razie nie ma żadnego leku, który dawałby nadzieję na wyleczenie z COVID-19. Testuje się obecnie ponad 150 substancji, ale jeszcze nic nowego z tych testów nie wynikło - mówi immunolog, dr Paweł Grzesiowski.

Dr Grzesiowski w wywiadzie dla "Przeglądu" ocenił, że przygotowywany lek na bazie osocza ozdrowieńców, nie jest żadną nową koncepcją, choć jak zaznaczył, "środek ten rzeczywiście zwalcza wirusa".

- Już wcześniej korzystano z przeciwciał ozdrowieńców w leczeniu różnych chorób. Absolutnie nie można mówić o żadnym przełomie. To nie jest lek, który można podać we wczesnej fazie czy w domu, ale dopiero w szpitalu, już po rozpoznaniu choroby. Jednak przy braku lepszego leku na pewno ważne jest, że mamy taki środek wspomagający - tłumaczył ekspert.

Zaznaczył, że lek z osocza może być stosowany tylko w niewielkiej grupie, ponieważ nie mamy nieskończonej liczby dawców, w związku z czym ograniczona jest liczba kuracji. - Nie jest możliwe zmagazynowanie dużej ilości takich preparatów - wskazał.

Stwierdził też, że nie ma na razie żadnych doniesień o nowych lekach.- Mamy remdesivir - amerykański lek antywirusowy, oraz deksametazon - lek sterydowy, wykorzystywany w ciężkich przypadkach, czyli u osób rozpoczynających terapię respiratorową. I to tyle - mówił Grzesiowski.

- Te leki, jak rozumiem, działają w pewnym stopniu, ale nie są żadnymi cudownymi środkami.

- Deksametazon jest przełomowy z punktu widzenia statystyki - zmniejsza śmiertelność u chorych na COVID-19 o 30 proc. Nie jest to jednak przełom medyczny, gdyż ten lek stosuje się już od 50 lat w leczeniu różnych stanów zapalnych. Teraz świetnie nam się dopasował do wskazań przy COVID-19. Ugruntowaną wiedzą jest już bowiem to, że w trakcie tej choroby dochodzi do fazy zapalnej, gdzie istotne staje się leczenie nie przeciwwirusowe, lecz właśnie przeciwzapalne. Jeśli chodzi o remdesivir, mamy do czynienia z 20-procentową poprawą rokowania u pacjentów z ciężkimi objawami. Ten lek bardziej jednak się sprawdza w kwestii np. skrócenia czasu pobytu w szpitalu - wyjaśniał doktor.

Jego zdaniem, obecnie na świecie nie ma żadnego nowego leku, który dawałby nadzieję rozprawienie się z COVID-19. - Oczywiście testuje się obecnie ponad 150 substancji, ale jeszcze nic nowego z tych testów nie wynikło. Nie wynaleziono niczego, czym można by się pochwalić - powiedział specjalista.

