Personel medyczny w walce z COVID-19. Jak odbije się na psychice?

W psychiatrii, jeśli nie dzieje się nic "na ostro" np. ostra psychoza, to zaburzenia lękowe uogólnione, z napadami paniki, zaburzenia snu, zaburzenia depresyjne zwykle występują zwykle po 2-3 miesiącach od ustania oddziaływania stresora.

Jak nasi lekarze, wszystkie osoby zaangażowane w bezpośrednią walkę z epidemią, sobie z niecodzienną, trudną sytuacją epidemiczną poradziły?

- U personelu medycznego, podobnie jak i u innych osób, w przypadku pandemii możemy mówić o różnych zaburzeniach psychicznych, które mieszczą się w kryteriach diagnostycznych zaburzeń adaptacyjnych - F43.2 wg ICD 10 - ocenia płk dr. n. med. Radosław Tworus, kierownik Kliniki Psychiatrii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

- Mówimy o medykach, grupie zawodowej, która jest przygotowana na obcowanie ze śmiercią. Przyznaję, że to co wydarzyło się w Lombardii było dramatem. Dziennie umierało tam tysiąc osób, trzeba było podejmować trudne decyzje kogo podłączyć do respiratora, a komu tego odmówić. Przeprowadzać krytyczny triage i mówić rodzinie, że pacjent niestety musi umrzeć. Przy takiej masowości zachorowań i zgonów oraz bezradności człowieka i lekarza wobec tej sytuacji występowanie zaburzeń psychicznych będzie czymś zupełnie normalnym - mówi dr Tworus.

Dodaje: - Na szczęście u nas takich sytuacji nie było. Dlatego byłbym bardzo ostrożny w wyciąganiu zbyt daleko idących wniosków. Niewątpliwie sytuacja wywołana pandemią jest bardzo trudna, będzie skutkować u pewnej grupy osób dysfunkcjami psychicznymi w obszarze zaburzeń lękowych i nastroju typu depresyjnego, co nie oznacza jednoznacznie, że takie osoby będą miały depresję.

Siła stresu

Stres jest czynnikiem, który może wpłynąć, u osób z predyspozycją do pewnych chorób, na ich aktywację. Szczególnie tych o podłożu zapalnym. Siła odbieranego stresora jest subiektywna. Dla jednej osoby przykładowo zwolnienie z pracy będzie takim stresorem, że będzie podejmował próby samobójcze i rozwinie się u niej epizod depresyjny. Dla kogoś innego, pracującego na takim samym stanowisku i w tym samym zakładzie, taki stresor jak zwolnienie nie będzie powodowało większych skutków. Jest to związane z naszym indywidualnym rozwojem psychicznym od samego początku życia oraz powiązane z naszymi doświadczeniami.

Jak mówi prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, w przypadku lekarzy, pielęgniarek, ratowników na co dzień pracujących w oddziałach, gdzie występuje zagrożenie życia i zgony sytuacja pandemii na pewno jest czynnikiem wzmagającym stres. Wiele w tym zakresie zależy od sposobów radzenia sobie z nim.