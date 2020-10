Pewnych leków nie należy łączyć z remdesivirem

Jednoczesne zażywanie remdesiviru i leków przepisywanych powszechnie w stomatologii może powodować groźne interakcje. Na dziś wiadomo, że z remdisivirem nie należy łączyć 279 leków. Są wśród nich antybiotyki - informuje serwis infodent24.pl.

W maju Agencja Żywności i Leków (FDA) dopuściła leczenie pacjentów z COVID-19 remdesiwirem. Mieli nim być leczeni pacjenci w poważnym stanie, którzy trafiają do szpitala.

Możliwe skutki uboczne remdesiwiru to zwiększone pocenie, kłopoty z oddychaniem, zawroty głowy, ale bardziej poważne jak psychoza. W jaki sposób może ten lek wchodzić w niepożądane interakcje zbadano na podstawie istniejącej literatury.

Okazuje się, że lista jest długa - wiadomo, że 279 leków nie należy łączyć z remdesiwirem.

Do substancji dających umiarkowanie nasilone interakcje należy na przykład alkohol, a ten wchodzi w skład niektórych przeciwbakteryjnych płynów do płukania ust. Szkodliwe skutki takiej interakcji to przede wszystkim problemy z wątrobą, gorączka, dreszcze, bóle stawów lub opuchlizna, mdłości, krwawienie nasilone, powstawanie siniaków, wysypka, zażółcenie skóry.

Należy unikać przepisywania niektórych antybiotyków - szczególnie azytromycyny, doksycykliny, erytromycyny, lewoflaksyny i kwasu klawulanowego, ponieważ zażywane razem z remdesiwirem mogą doprowadzić do uszkodzeń wątroby. Podobny problem może spowodować remdesiwir i przeciwgrzybowe: flukonazol, itrakonazol i ketokonazol.

Należy także unikać podawania niesteroidowych leków przeciwzapalnych takich jak - diklofenak, celekoksyb, etodolak, flurbiprofen, ibuprofen, ketoprofen, ketorolak, kwas mefenamowy, naproksen, one także narażają w połączeniu z remdesiwirem na poważne zniszczenie wątroby.

