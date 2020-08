Polacy częściej stosują się do zalecanych terapii? Pandemia i lęk przed zakażeniem nie rozwiążą problemu – uważają specjaliści

Być może właśnie teraz, w dobie epidemii koronawirusa jest najlepszy czas, aby mówić o adherence i compliance, czyli współpracy pacjentów z lekarzami oraz przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych - wskazuje Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. - Nie chodzi tylko o leki, ale całe podejście społeczeństwa do kwestii zdrowia - zaznacza.

Z opublikowanego w tym roku raportu „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Rekomendacje dla Polski” wynika, że od 20 do 30 proc. pacjentów w naszym kraju nie przestrzega schematów terapii (w tym przyjmowania leków w określonym czasie oraz zalecanych dawkach), które skutecznie łagodzą objawy choroby. Z kolei od 30 do 40 proc. pacjentów nie stosuje się do wskazań mających na celu zapobieganie problemom zdrowotnym.

Czy obawy przed zakażeniem koronawirusem sprawią, że Polacy będą lepiej współpracować z lekarzami i częściej niż dotychczas przestrzegać ich zaleceń?

- Z jednej strony w Polsce w ten problem bywa bagatelizowany. Z drugiej strony okazuje się, że już po zdiagnozowaniu choroby i przepisaniu leczenia przestrzeganie zaleceń lekarza z różnych powodów dla wielu osób nie jest łatwe - mówi Agnieszka Sznyk, prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, który przygotował wspomniany raport we współpracy z Fundacją „Misja Medyczna” i Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej.

Nie tylko pacjenci są winni

- Okazuje się, że brak współpracy pacjentów z lekarzami w procesie terapeutycznym istotnie podnosi koszty leczenia. Również z tego powodu warto dokładanie analizować czynniki wpływające na stosowanie się do zaleceń lekarskich - zaznacza ekspertka.

Dodaje, że są to, między innymi czynniki związane z samą terapią i stopniem jej złożoności; z chorobą; z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej; z samym pacjentem; z kwestiami społecznymi i ekonomicznymi. Nie jest zatem tak - co podkreślają autorzy raportu - że wyłącznie pacjenci są winni nieprzestrzeganiu zaleceń terapeutycznych.

Zdarza się, że leczenie jest przerywane np. wskutek trudności organizacyjnych, braku empatii ze strony lekarza, zbyt wysokich kosztów leczenia, jego złożoności, dużej częstotliwości przyjmowania leków w ciągu doby, czy wreszcie z powodu występowania objawów niepożądanych.