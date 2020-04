Polka o szczepionce na COVID-19: daje wysoką odpowiedź immunologiczną u zwierząt

W Niemczech trwają prace nad szczepionką chroniącą przed SARS-CoV-2. Zespołem kieruje Polka, Mariola Fotin-Mleczek, mikrobiolożka z firmy CUREVAC. Wskazuje, że na przełomie czerwca i lipca prawdopodobnie będą możliwe badania szczepionki na ludziach.

- System immunologiczny zwierząt doświadczalnych, na których testowana jest szczepionka mocno reaguje na podany preparat, a przeciwciała są u nich na bardzo wysokim poziomie - powiedziała Mariola Fotin-Mleczek w czwartek (2 kwietnia) w rozmowie z TVN24.

Badaczka uważa, że na przełomie czerwca i lipca prawdopodobnie będą możliwe badania szczepionki na ludziach, a na jesieni powinny być już znane wyniki pierwszej fazy badań, po których będzie wiadomo czy szczepionka jest bezpieczna i skuteczna.

- Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to także jesienią rozpoczną się badania fazy drugiej, czyli podawanie szczepionki większej liczbie osób. Rozpoczniemy też rozmowy z agencjami dopuszczającymi leki do obrotu, aby szczepionkę dopuścić do stosowania u osób z grup wysokiego ryzyka, jakim jest personel medyczny - tłumaczyła Fotin-Mleczek

Firma CUREVAC prace nad szczepionką rozpoczęła w styczniu 2020 r. - Podstawą naszej technologii użytej do produkcji szczepionki przeciwko koronawirusowi jest cząsteczka kwasu rybonukleinowego, która zawiera informację na temat budowy białka znajdującego się na powierzchni wirusa - mówiła badaczka.

Mikrobiolożka podkreśliła też, że szczepionkę do testów na zwierzętach zaczęto przygotowywać z początkiem roku, a dwa tygodnie temu ruszyła laboratoryjnie jej produkcja, po to by przygotować ją do testów na ludziach.

- Aktualnie równolegle prowadzone są testy na zwierzętach, produkowane szczepionki do badań na ludziach oraz zbierana dokumentacja, żeby - jeśli zaistnieje taka możliwość - jak najszybciej otrzymać stosowne zgody do przeprowadzania testów na ludziach - zaznaczyła Fotin-Mleczek.

Z pierwszych danych, które docierają z laboratoriów wynika, że szczepionka daje wysoką odpowiedź immunologiczną u zwierząt. - Reagują bardzo mocno, a przeciwciała przeciwko koronawirusowi są u nich na bardzo wysokim poziomie - przekazała naukowiec.

Wyniki te pochodzą zaledwie sprzed kilku dni. Są to dane uzyskane po podaniu zwierzętom pierwszej dawki.

- Liczyliśmy się z tym, że prawdopodobnie będą potrzebne dwie dawki u ludzi. Tymczasem tak dobre efekty jakie uzyskujemy w modelu zwierzęcym dają nadzieję na to, że nawet jeśli będziemy potrzebować dwóch dawek u ludzi, żeby uzyskać odporność, to już w kilka tygodni po pierwszej iniekcji będzie występować wczesna ochrona - podsumowała Fotin-Mleczek.