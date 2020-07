Połowy Polaków nic nie przekonałoby do szczepienia przeciwko koronawirusowi

Polacy nie są zdecydowani, co zrobią, jeśli pojawi się szczepionka przeciw koronawirusowi. Tylko co trzeci badany (37%) przyznał, że by z niej skorzystał - wynika z badania przeprowadzonego przez WUM i UW we współpracy z ARC Rynek i Opinia.

Badanie przeprowadzono na próbie 1066 osób w dniach 2-9 czerwca 2020 roku.

Wynika z niego, że tylko co trzeci badany (37%) skorzystałby ze szczepionki przeciw COVID-19, gdyby była dostępna. Główne obawy Polaków to zbyt szybkie wprowadzanie szczepionki na rynek i brak zaufania do firm pracujących nad nią. Najbardziej ufni wobec szczepień są najmłodsi dorośli – osoby w wieku 18-24 lata.

Zdecydowanie bardziej ufni są mężczyźni – 43% z nich skorzystałoby ze szczepionki (dla porównania – tylko 31% kobiet zaszczepiłoby się na koronawirusa). 28% respondentów zadeklarowało, że nie skorzystałoby z takiej szczepionki – tutaj dominują osoby z grupy wiekowej 25-34 lata, zaś 34% - nie ma zdania na ten temat.

Przeciwnicy zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi jako główny powód takiej postawy wskazują obawy przed szczepionką, która zostałaby tak szybko wprowadzona do użycia (43%) jak również brak zaufania do instytucji pracujących nad szczepionką (39%). Wysoki odsetek osób – 35% uważa, że szczepionka nie uchroniłaby ich przed zachorowaniem.

Aż połowa Polaków (51%) mówi, że żaden argument nie zachęciłby ich do skorzystania ze szczepionki, nawet wysokie kary za nieszczepienie.

Jeśli chodzi o stosunek Polaków do szczepień ogólnie, to nie maja oni wątpliwości co do skuteczności szczepionek, jednak mają co do ich bezpieczeństwa dla zdrowia. Grupa wiekowa, w której przeważają opinie mówiące, że szczepionki są zarówno bezpieczne jak i skuteczne to ludzie młodzi w wieku 18-24 lat (45%). Częściej też to mężczyźni są tego zdania (38%) niż kobiety (34%). Najmniej osób uważających szczepionki za bezpieczne i skuteczne jest wśród ludzi w wieku 25-34 lata (31%), czyli tych, którzy najczęściej są rodzicami małych dzieci i którzy decydują o szczepieniu dziecka.

Dominującą opinią pojawiającą się na temat szczepionek wśród Polaków jest ta mówiąca, że szczepionki są skuteczne, ale nie zawsze są bezpieczne (39%). Taką postawę nieco częściej reprezentują kobiety (41%) niż mężczyźni (37%). Co dziesiąty Polak nie ma zdania na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek.