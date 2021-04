Polski wynalazek może pomóc zmniejszyć śmiertelność chorych wentylowanych mechanicznie

Opracowane przez polskich wynalazców urządzenie Sideturn umożliwia szybkie i bezwysiłkowe podnoszenie nieprzytomnych pacjentów, w tym tych wentylowanych mechanicznie.

Twórcy polskiego start-up wynaleźli urządzenie, które pomaga w ratowaniu życia osób znajdujących się pod respiratorami, w tym doświadczających ARDS - ostrej niewydolności oddechowej z powodu Covid 19.

Opracowane urządzenie Sideturn umożliwia szybkie i bezwysiłkowe podnoszenie nieprzytomnych pacjentów, w tym tych wentylowanych mechanicznie oraz zmianę ich położenia do pozycji na brzuchu (prone positioning), co według międzynarodowych badań zmniejsza ich śmiertelność o nawet o kilkadziesiąt procent.

Urządzenie redukuje zaangażowanie personelu

Wytwórca powołuje się na publikację Claude'a Guérina, M.D. i in., Prone Positioning in Severe Acute Respiratory Distress Syndrome, opublikowaną w 2013 roku w New England Journal of Medicine.

W dobie skrajnego obciążenia oddziałów ratunkowych i niedoborów personelu, zabieg ten nie jest wykonywany dostatecznie często ani w Polsce, ani na świecie.

W zależności od wagi, zabieg odwrócenia pacjenta wentylowanego mechanicznie może wymagać jednoczesnego zaangażowania nawet pięciu osób z personelu medycznego. Przy użyciu Sideturn, liczbę osób koniecznych do obrócenia pacjenta można ograniczyć do trzech lub dwóch, a czas zabiegu do pięciu minut.

Wynalazek przetestowano w CSK MSWiA

Urządzenie zostało opracowane przez lekarza, absolwenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na szkoleniu specjalistycznym z anestezjologii i intensywnej terapii na "covidowym" Oddziale Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz jego przyjaciela, inżyniera pneumatyka, absolwenta Politechniki Warszawskiej.

Pierwsze egzemplarze Sideturn przez ostatnie miesiące poddawane były intensywnym testom w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie i właśnie otrzymały pozytywną rekomendację.

Sideturn został też zgłoszony do ochrony patentowej.