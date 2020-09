Ponad 17 mln zł z ABM dla WUM. Na jaki projekt?

Warszawski Uniwersytet Warszawski otrzymał 17 354 830 zł z Agencji Badań Medycznych w wyniku konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

Dofinansowanie otrzymał projekt "Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1)".

- Rozpoczyna się w Polsce era badań klinicznych za pomocą genetycznie modyfikowanych limfocytów CAR-T. Będzie to pierwsze badanie kliniczne niekomercyjne z wykorzystaniem tego produktu, który co istotne - wytwarzany jest lokalnie. Do tej pory w Polsce nie było również takich badań komercyjnych, a produkty CAR-T wytwarzane były za granicą – zaznacza prof. Grzegorz Basak, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób wewnętrznych WUM.

Terapia CAR-T opiera się na zmodyfikowanych genetycznie limfocytach T, które uzyskały zdolność rozpoznawania cechy komórki nowotworowej odróżniającej ją od komórki zdrowej i dzięki czemu są zdolne do jej zniszczenia.