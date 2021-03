Portugalia: po test na covid-19 do apteki

W ubiegłym tygodniu rząd Portugalii zatwierdził możliwość sprzedaży testów na Covid-19 w aptekach na terenie całego kraju. Są do kupienia od 15 marca.

Poinformowała o tym podczas konferencji w Lizbonie minister zdrowia Marta Temido.

Sprzedaż testów na obecność koronawirusa rozpoczęła się w aptekach od poniedziałku, 15 marca.

W jej ocenie, powszechna dostępność tych produktów w sprzedaży stanowi element nowego rządowego planu walki z Covid-19.

Hit sprzedażowy

W Polsce również od 15 marca można kupować testy do badań na obecność covid-19 w warunkach domowych. Jako pierwsza wprowadziła je sieć sklepów detalicznych Biedronka.

Jak sprawdziła reporterka serwisu wp.pl,testy okazują się być hitem sprzedaży.

"Odwiedziłam 4 warszawskie sklepy tej sieci i w większości z nich już rano nie było ani jednej sztuki" - opisuje. - Tu się dziś prawie pobili i to starsi ludzie. O 8 rano już wszystkie testy wyprzedaliśmy - mówi ekspedientka jednego ze sklepów tej sieci.

Wyrób do samokontroli

Eksperci przestrzegają, że wobec wyników testu trzeba zachować dystans. Przede wszystkim test nie stwierdza, czy teraz jesteśmy zakażeni koronawirusem. - Jest to test serologiczny, który wykrywa, czy ktoś w swoim życiu miał kontakt z koronawirusem, ale niekoniecznie z tym, który wywołuje COVID-19 – mówił PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

Zgodnie z przepisami, wszystkie testy używane w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro. (...) wyroby medyczne wprowadzane do obrotu, wprowadzane do używania, sprowadzane spoza terytorium państw członkowskich przez świadczeniodawcę na własny użytek lub dostarczane w sprzedaży wysyłkowej muszą być oznakowane znakiem CE po przeprowadzeniu oceny zgodności.

Ponadto zabrania się dostarczania i udostępniania osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami, z przeznaczeniem do samodzielnego używania, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro innych niż pojemniki na próbki, sprzęt laboratoryjny ogólnego zastosowania lub wyroby do samokontroli.

Oznakowanie wyrobów do samokontroli musi zawierać napis "wyrób do diagnostyki in vitro" albo symbol „IVD” oraz „wyrób do samokontroli”. Ponadto takie wyroby muszą posiadać oznakowania oraz instrukcje używania w języku polskim.