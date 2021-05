Powikłanie po covid związane z odpornością. Czy można po nim szczepić?

Jednym z powikłań zakażenia covid-19 jest wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (MIS-C) lub dorosłych (MIS-A). CDC wydał zalecenia dotyczące szczepienia takich osób.

"Obecnie brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciw covid-19 u osób z wieloukładowym zespołem zapalnym u dzieci (MIS-C) lub u dorosłych (MIS-A) w wywiadzie" - napisała amerykańska agencja CDC.

Co to jest PIMS/ MIS-C, MIS-A?

Wieloukładowy zespół zapalny związany z COVID-19 u dzieci PIMS-TS (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome – Temporally Associated with SARS-CoV-2) lub MIS-C (ang. multisystem inflammatory syndrome in children), to nowa jednostka chorobowa zaobserwowana jako powikłanie po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.

Dotychczasowe dane wskazują, że PIMS-TS jest wynikiem zaburzenia równowagi immunologicznej i stanowi konsekwencję przebytego ok. 2-4 tyg. wcześniej bezobjawowego lub skąpoobjawowego covid-19.

Pierwszy przypadek PIMS-TS odnotowano 7 kwietnia 2020 roku w USA, miesiąc później także w Polsce.

Później podobne powikłania zaobserwowano u dorosłych (MIS-A).

PIMS-TS a ponowne zakażenie

Jak podkreśla w wytycznych CDC, mechanizmy MIS-C i MIS-A nie są dobrze poznane, ale obejmują "rozregulowaną" odpowiedź immunologiczną w przypadku zakażenia SARS-CoV-2. Nie jest jasne, czy osoby z historią MIS-C lub MIS-A są narażone na ryzyko nawrotu tej samej zaburzonej odpowiedzi immunologicznej po ponownej infekcji SARS-CoV-2 lub w odpowiedzi na szczepienie.

"Te teoretyczne obawy należy zestawić ze znanymi zagrożeniami związanymi z ponownym zakażeniem COVID-19 oraz korzyściami wynikającymi ze szczepień ochronnych" - zaleca organizacja.

Dzieci z MIS-C mają wysokie miana przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, jednak nie wiadomo, czy koreluje to z ochroną przed ponowną infekcją i jak długo utrzymuje się ochronny poziom przeciwciał.

By uniknąć ponownej infekcji

CDC dodaje, że osoby z powikłaniem w postaci MIS-C lub MIS-A mogą zdecydować się na szczepienie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak m.in. ryzyko ciężkiego przebiegu covid-19 przy ponownym zakażeniu z uwagi np. na wiek lub choroby współistniejące i wysoki poziom zagrożenia ponowną infekcją.

Aktualne dowody sugerują, że ryzyko ponownej infekcji SARS-CoV-2 jest niskie w pierwszych miesiącach po zakażeniu, ale może wzrastać z czasem z powodu osłabienia odporności.

"Dlatego osoby z historią MIS-C lub MIS-A powinny rozważyć opóźnienie szczepienia do czasu wyzdrowienia i przez 90 dni od daty rozpoznania MIS-C lub MIS-A, uznając, że ryzyko ponownej infekcji - i w związku z tym korzyści ze szczepienia - mogą wzrastać z upływem czasu od pierwszego zakażenia" - podsumowuje CDC.