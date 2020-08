Preparat na fenyloketonurię od września ma być droższy. Do MZ trafi petycja

Rodzice dzieci chorych na fenyloketonurię skierują petycję do Ministra Zdrowia, w sprawie środka spożywczego specjalnego przeznaczenia, którego cena od września ma wzrosnąć 40-krotnie.

Chodzi o preparat żywieniowy Milupa PKU mix 2, który dotychczas w ramach refundacji kosztował zaledwie 3,20 zł. Wchodząca od 1 września nowa lista leków refundowanych wprowadziła zmiany, w wyniku których ten sam lek ma kosztować 129,85 zł - pisze Głos Wielkopolski.

Fenyloketonuria to choroba genetyczna, która polega na nieprawidłowej przemianie aminokwasu fenyloalaniny. W przypadku tej choroby nie ma skutecznego leczenia. Jedyną możliwością jest restrykcyjna dieta. W jej utrzymaniu pomagają m. in. specjalistyczne produkty żywieniowe.

Cena produktu Milupa PKU 2 mix, do tej pory w ramach refundacji aptecznej wynosiła 3,20 zł. Od września jego cena miałaby wzrosnąć do 129,85 zł.

Z takimi zmianami nie zgadzają się rodzice chorych dzieci, którzy postanowili złożyć petycję do ministra zdrowia z prośbą o przywrócenie dotychczasowej kwoty refundacji.

"W konsekwencji braku enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej, który niezbędny jest do metabolizmu fenyloalaniny nieprzestrzeganie diety prowadzi do gromadzenia się tego toksycznego aminokswasu w organizmie - u dzieci prowadzi do problemów neurologicznych" - piszą w petycji.

Prośbę przywrócenia refundacji motywują również wysokimi cenami żywności niskobiałkowej, która na co dzień zastępuje nam produkty ogólnodostępne.

