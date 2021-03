Do sprzedaży w Izraelu ma wkrótce trafić spray przeciwwirusowy, reklamowany jako skuteczny w walce z covid-19. Jednak to czy jest skuteczny nie zostało jeszcze potwierdzone.

Aerozol do nosa, który będzie sprzedawany jako "zdolny do zabijania 99,9 procent cząsteczek wirusa", zaczął zjeżdżać z linii produkcyjnych w izraelskiej fabryce.

Izrael stanie się pierwszym krajem, w którym będzie sprzedawany preparat w postaci sprayu. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia wydało tymczasową zgodę na jego sprzedaż jako urządzenia medycznego przeznaczonego dla osób powyżej 12 roku życia.

Milion opakowań na miesiąc

Produkcja odbywa się w fabryce w Ness Ziona niedaleko Tel Awiwu. Kiedy już osiągnie pełne moce produkcyjne, ma wytwarzać ok. miliona opakowań preparatu miesięcznie.

- Spray mógł zapobiec większości zakażeń COVID-19 na świecie - powiedziała dla "The Times of Israel" dr Gilly Regev, izraelska biochemik, współzałożycielka firmy SaNOtize, która opracowała spray.

Dodała, że prace nad tym produktem trwają od 12 lat i miał być to preparat do walki z grypą. Epidemia SARS-CoV-2 otworzyła drogę do rozszerzenia badań jego zastosowania i przyspieszyła działania organów rejestrujących w Izraelu.

Jej zdaniem, może to być stosunkowo tania ochrona przed wirusowymi infekcjami dróg oddechowych.

Dopiero stosowanie zweryfikuje skuteczność

Każda butelka zawiera miesięczny zapas preparatu dla jednej osoby do stosowania dwa razy dziennie w celu ochrony przed wirusami.

Produkt nie ma wskazania do stosowania w covid-19. Zawiera jedynie wskazanie, że jest to preparat przeciwwirusowy.

Nie ma też pewności czy jest skuteczny. To się dopiero okaże, gdy zacznie być stosowany przez pacjentów.

Oświadczenie, które jest zawarte na opakowaniu, iż produkt jest "naukowo przetestowany pod kątem zabicia 99,9% wirusów w ciągu 2 minut" opiera się na wynikach badań laboratoryjnych. Nie przetestowano go na ludziach. Sama dr Regev przyznała, że "eksperymenty odbywały się poza ludzkim ciałem, w probówkach i nie dostarczają ostatecznego dowodu na to, jak skuteczny będzie spray w jamie nosowej ludzi".

Przeprowadzono badania II fazy

To oświadczenie nie jest też oparte na wynikach badań, o których w ostatnich dniach donosiły media.

Dotychczasowe wyniki badań kliniczne fazy II w Kanadzie i Wielkiej Brytanii sugerują, że środek skutecznie i szybko redukuje ilość wirusa w organizmie u zakażonych osób, o ok. 95 proc. w ciągu 24 godzin i 99 proc. w ciągu 72 godzin. To z kolei pozwala na zatrzymanie transmisji wirusa, skrócenie choroby i złagodzenie jej przebiegu.