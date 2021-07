Przypadki zapalenia mięśnia sercowego po szczepionkach dwóch firm

Przypadki zapalenia mięśnia sercowego po szczepionkach mRNA w USA sugerują wskaźnik 12,6 przypadków na milion w ciągu trzech tygodni po drugiej dawce. Występują u osób w wieku od 12 do 39 lat.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków poinformowała 23 czerwca, że planuje dodać ostrzeżenie o rzadkich przypadkach zapalenia serca u nastolatków i młodych dorosłych do informacji dla szczepionek mRNA przeciw covid-19 firm: Pfizer/BioNTech Moderna.

Przypadki stanów zapalnych serca są niezwykle rzadkie

Grupy doradcze Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) omówiły zgłoszone przypadki chorób serca po szczepieniu i uznały, że stan zapalny u nastolatków i młodych dorosłych jest prawdopodobnie powiązany ze szczepionkami. Podkreślają jednak nadal, że korzyści ze stosowania szczepionek wyraźnie przewyższają ryzyko.

Takie komunikaty wydały też inne amerykańskie agencje, podkreślając w nich, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne, a efekt uboczny dotyczący chorób serca jest "niezwykle rzadki".

"Zachęcamy wszystkich w wieku 12 lat i starszych, którzy kwalifikują się do otrzymania szczepionki w ramach zezwolenia na użycie w nagłych wypadkach, do zaszczepienia się" – napisano.

Więcej przypadków zapalenia mięśnia sercowego niż oczekiwano

Zgodnie z oceną CDC, przypadki zapalenia mięśnia sercowego wydają się być wyraźnie wyższe w ciągu tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki oraz u mężczyzn. CDC zidentyfikowało 309 przypadków hospitalizacji z tego powodu u zaszczepionych osób poniżej 30 roku życia.

Dr Tom Shimabukuro, zastępca dyrektora Biura ds. Bezpieczeństwa Szczepień CDC, powiedział, że dane z jednego z systemów monitorowania bezpieczeństwa agencji – Vaccine Safety Datalink (VSD) – sugerują wskaźnik 12,6 przypadków na milion w ciągu trzech tygodni po drugiej dawce u osób w wieku od 12 do 39 lat.

To znacznie wyższa niż oczekiwano liczba młodych mężczyzn w wieku od 12 do 24 lat, która doświadczyła takiego działania niepożądanego po drugiej dawce szczepionki.

Nastolatki i młodzi dorośli płci męskiej

- Obserwujemy te przypadki w młodszych grupach wiekowych, głównie u nastolatków i młodych dorosłych, częściej u mężczyzn niż u kobiet – powiedział Shimabukuro.

CDC od kilku miesięcy bada przypadki zapalenia mięśnia sercowego, głównie u młodych mężczyzn. Wcześniej o zaobserwowaniu możliwego związku między takimi przypadkami a szczepionką Pfizera przeciwko COVID-19 informowało izraelskie ministerstwo zdrowia.

Według danych amerykańskiego Systemu Zgłaszania Zdarzeń Niepożądanych Poszczepiennych (VAERS), w tygodniu po podaniu drugiej dawki szczepionki u mężczyzn w wieku od 12 do 24 lat zaobserwowano 347 przypadków zapalenia mięśnia sercowego.

Cel nie zostanie osiągnięty?

CDC ostrzegło lekarzy i szpitale, aby zwracali uwagę na objawy zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia osierdzia u pacjentów.

Obawy o bardziej zakaźny wariant Delta, który rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych, spowodował zachęcanie przez epidemiologów do szczepień. Ich tempo bowiem wyraźnie spadło w ostatnich tygodniach. Prawdopodobnie jednak nie zostanie osiągnięty cel prezydenta Joe Bidena, aby do 4 lipca podać co najmniej jedną dawkę szczepionki 70% dorosłych Amerykanów.

Według danych CDC, wg stanu na 21 czerwca, ponad 138 milionów Amerykanów zostało w pełni zaszczepionych jedną z dwóch szczepionek mRNA.