PTA: pacjenci chorujący na alergie nie powinni być wykluczani ze szczepień

- Ze szczepień przeciwko COVID-19 nie będą mogły skorzystać dzieci i kobiety w ciąży, bo badania kliniczne szczepionek nie objęły tej grupy. Brak wystarczających danych, aby określić ryzyko ich szczepienia. W przypadku dzieci wiemy, że w zdecydowanej większości przechodzą zakażenie w sposób łagodny. Jedynie problem stanowią wcześniaki, u których przebieg choroby - jak sygnalizują neonatolodzy - może być ciężki - mówi prof. Robert Flisiak, prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Profesor Flisiak wskazuje, że wbrew pojawiającym się obawom wobec szczepionek, to grupa osób, która może je przyjąć jest szeroka m.in. dlatego, że ich profil jest bezpieczny. - Poza wymienionymi już dziećmi i ciężarnymi, przeciwwskazaniem do szczepienia jest przebyty wstrząs anafilaktyczny, może wystąpić uczulenie na składniki szczepionki. Natomiast wiele schorzeń czy wielochorobowość są wręcz dodatkowym impulsem do zastosowania takiej profilaktyki - dodaje.

Alergia nie musi wykluczać ze szczepień

Prof. Karina Jahnz-Różyk, krajowy konsultant w dziedzinie alergologii, wobec powszechnych szczepień przeciwko COVID-19 rekomenduje lekarzom zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu u pacjentów z wywiadem anafilaksji lub ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej m.in. lekami i szczepionkami. Zarazem jednak, wraz z zespołem ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, wskazuje, że pacjenci chorujący na alergie nie powinni być wykluczani ze szczepień przeciwko koronawirusowi.

„Kluczowe jest, żeby szczepienia odbywały się w warunkach umożliwiających natychmiastową specjalistyczną pomoc i leczenie anafilaksji. Podanie szczepionki zaś poprzedzone było wypełnieniem kwestionariusz wywiadu przesiewowego przed szczepieniem” - czytamy w rekomendacjach alergologów.

Eksperci zalecają jednak odstąpienie od szczepień osób z wywiadem uogólnionej reakcji alergicznej po pierwszej dawce szczepionki; odstąpienie od szczepień u osób z udowodnioną nadwrażliwością na którykolwiek składnik szczepionki.