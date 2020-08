Rak płuca: pacjenci apelują o włączenie tych leków do listy refundacyjnej

Odnosząc się do opublikowanego projektu obwieszczenia refundacyjnego, pacjenci z rakiem płuca apelują do resortu zdrowia o uzupełnienie wrześniowej listy refundacyjnej.

Pacjenci wskazują w petycji, że „zapisy przedłożonego projektu (obwieszczenie będzie obwiązywać od 1 września - red.) wskazują, że nadal Polacy z niedrobnokomórkowym rakiem płuca nie będą leczeni tak, jak inni Europejczycy. Od wielu miesięcy my pacjenci, jak i środowiska ekspertów, domagamy się objęcia refundacją w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca terapii pembrolizumabem z chemioterapią, u osób z ekspresją PD-L1 poniżej 50%, która jest wpisana do standardów ESMO i od dawna dostępna w większości krajów europejskich, także tych o podobnym do polskiego PKB” - czytamy w petycji.

„Oczekujemy refundacji dla najskuteczniejszego inhibitora EGFR - ozymertynibu w pierwszej linii leczenia oraz inhibitora ALK trzeciej generacji dla chorych, których choroba postępuje po wcześniejszej terapii ALK drugiej generacji. Należy udostępnić polskim chorym refundację inhibitorów BRAF i NTRK oraz zwiększyć zakres refundacji immunoterapii” - piszą pacjenci.

Chorzy wskazują, że „w drugiej linii leczenia (po niepowodzeniu chemioterapii), polscy chorzy na raka niepłaskonabłonkowego, powinni mieć dostęp do niwolumabu, a chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca z ekspresją PD-L1 na ponad 1% komórek nowotworowych - do pembrolizumabu. Ostatnio pojawiła się możliwość leczenia chorych na raka drobnokomórkowego za pomocą skojarzenia chemioterapii i atezolizumabu. Oczekujemy refundacji tej, przynoszącej nową nadzieję chorym, opcji terapeutycznej”.

„Rok 2020 został określony przez Ministra S. Gadomskiego Rokiem Raka Płuca - tymczasem na wrześniowej liście refundacyjnej nadal nie ma żadnej przełomowej terapii w pierwszej linii dla ponad 6000 chorych - to wciąż największa grupa chorych oczekująca na nowoczesne leki!” - przypominają autorzy petycji.

Zwracają też uwagę, że rak płuca nie jest już chorobą tylko starych ludzi. Wskutek m.in. wzrastającego zanieczyszczenia powietrza, na raka płuca umierają coraz młodsi Polacy, także ci nigdy nie palący papierosów. Niestety, w ok. 80% przypadków, chory z rakiem płuca diagnozowany jest w IV, zaawansowanym stadium choroby.