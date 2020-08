Rak płuca: pacjenci liczyli na tę refundację. Zabrakło jej na wrześniowym wykazie

Nie wszystkie proponowane przez lekarzy i pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca leki znalazły się na wrześniowej liście refundacyjnej. Specjaliści zwracają uwagę, że w wykazie brakuje substancji umożliwiającej rozpoczęcie leczenia skojarzonego chemioterapią i immunoterapią.

Do ostatnich chwil przed jej oficjalnym ogłoszeniem zastanawiano się, czy na nowej liście leków refundowanych mają być umieszczone substancje najnowszej generacji.

– Tym razem mamy poszerzenie listy o kolejny inhibitor ALK – brygatynib do drugiej linii leczenia oraz rozszerzenie wskazania dla niwolumabu do drugiej linii na cały NDRP, czyli na raka niedrobnokomórkowego płaskonabłonkowego, co już było dostępne, a także – i to nowość – na typ niepłaskonabłonkowy, czyli głównie rak gruczołowy – wyjaśnia w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” prof. Dariusz M. Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca.

Profesor zauważa, że na liście brakuje substancji umożliwiającej rozpoczęcie leczenia skojarzonego chemioterapią i immunoterapią. Wyczekiwana refundacja miała właśnie dotyczyć leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem w połączeniu z chemioterapią u chorych z ekspresją PD-L1 poniżej 50 proc.

Terapia ta jest standardowo stosowana i od dawna dostępna w większości krajów europejskich.

Chorzy zabiegali również o refundowanie ozymertynibu stosowanego w pierwszej linii leczenia pacjentów.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział w rozmowie z PAP, że pacjenci onkologiczni otrzymają dodatkową możliwość refundacji leków.- Jeśli chodzi o leczenie raka płuca, to będzie można korzystać z nowego leku Alunbrig i poszerzono wskazania dla Opdivo - wskazał wiceminister tuż po ogłoszeniu wrześniowego wykazu.