Raport FDA: nie ma związku między 5G a powstawaniem nowotworów

Przeciwnicy uruchomienia sieci 5G wskazują na szkodliwość fal radiowych i potencjalne, negatywne skutki ich oddziaływania. Jednak amerykańska agencja FDA w najnowszym raporcie wyklucza istnienie związku między falami radiowymi a powstawaniem nowotworów.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przeanalizowała badania wpływu pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej na powstawanie nowotworów. Wyniki analizy potwierdzają brak występowania jakichkolwiek zależności.

W swoich analizach FDA bazowała na badaniach przeprowadzonych na zwierzętach i badaniach epidemiologicznych z lat 2008-2018.

"Dowody, którymi obecnie dysponuje świat nauki nie są wystarczające, aby sugerować, że korzystanie z telefonów komórkowych można uznać za niezależny czynnik mogący wpływać na występowanie nowotworów wewnątrzczaszkowych i niektórych innych nowotworów wśród ogółu społeczeństwa. Jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko, jest ono wyjątkowo niskie w porównaniu zarówno z naturalną częstotliwością występowania choroby, jak i znanymi kontrolowanymi czynnikami ryzyka" – czytamy w raporcie, na który powołuje się serwis wp.pl.

Link do raportu: https://www.fda.gov/

Tymczasem, jak poinformowała rzeczniczka prasowa Politechniki Łódzkiej, Ewa Chojnacka, 14 maja na uczelni zostanie uruchomiona próbna sieć 5G. Projekt o charakterze badawczym jest finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju.

Konsorcjum, które zrzesza Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Politechnikę Łódzką (PŁ), firmę Ericsson oraz spółkę Fundingbox.

5G to najnowsza technologia łączności, która jest na etapie tzw. walidacji, czyli dokładnego sprawdzania parametrów technicznych sieci. Taka rolę ma spełniać sieć badawcza 5G na PŁ.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio -, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Komisja Europejska chce, by do końca 2020 r. sieć 5G działała przynajmniej w jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny mieć ją wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni.