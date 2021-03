Raport: lista leków, które mogą powodować impotencję

Szacuje się, że 25% wszystkich zaburzeń erekcji jest skutkiem ubocznym leków - wynika z raportu Uniwersytetu Harvard pt. Zaburzenia erekcji: Jak leki, zmiany stylu życia i inne terapie mogą pomóc w przezwyciężeniu tego dokuczliwego problemu.

Jednym z powodów, dla których zaburzenia erekcji stają się częstsze wraz z wiekiem jest to, że starsi mężczyźni częściej przyjmują jakieś leki. W rzeczywistości szacuje się, że 25% wszystkich zaburzeń erekcji jest skutkiem ubocznym leków. Takie wnioski zawarte są w raporcie "Erectile Dysfunction: How medication, lifestyle changes, and other therapies can help you conquer this vexing problem", opublikowanym przez Uniwersytet Harvarda.

Leczy łysienie, ale zaburza erekcję

Do najpowszechniejszych leków powiązanych z zaburzeniami wzwodu należą leki przeciwdepresyjne, przeciwwrzodowe, uspokajające i moczopędne - które pomagają organizmowi pozbyć się sodu i wody oraz są stosowane w leczeniu niewydolności serca, wątroby i niektórych chorób nerek.

Przykładowo również finasteryd (Propecia), który jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (łysienie androgenowe) powoduje zaburzenia erekcji u 1,3% mężczyzn, którzy go stosują.

Inne leki, które mogą wywoływać zaburzenia erekcji, to leki przeciwhistaminowe, antyandrogeny (stosowane w terapii hormonalnej raka prostaty), leki przeciwcholinergiczne (stosowane m.in. w leczeniu nadreaktywnego pęcherza, nietrzymania moczu, POChP i objawów choroby Parkinsona) oraz niektóre leki przeciwnowotworowe.

Zaburzenia erekcji a ciśnienie

Jednak najczęstszym rodzajem leków, które mogą prowadzić do zaburzeń erekcji, są leki na ciśnienie krwi - zaburzenia erekcji i wysokie ciśnienie krwi często idą w parze. Z analizy dokumentacji medycznej ponad 1,9 mln mężczyzn wynika, że panowie z zaburzeniami wzwodu są o 38% bardziej narażeni na wysokie ciśnienie krwi niż ci bez zaburzeń.