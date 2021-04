Rekrutacja w Polsce pacjentów do badań leku na covid

W maju firma Roche uruchomi w Polsce rekrutację pacjentów do drugiej, a następnie trzeciej fazy badań klinicznych nad przeciwwirusowym lekiem AT-527.

Odbywa się to we współpracy z Agencją Badań Medycznych oraz wsparciu administracji publicznej.

Polska na globalnym rynku biotechnologicznym

AT-527 to nowy doustny lek, który jest oceniany pod kątem leczenia pacjentów z COVID-19 (z przebiegiem łagodnym lub średnim) oraz zapobiegania zakażeniom COVID-19.

To lek w trakcie badań klinicznych, który może istotnie przyczynić do opanowania pandemii SARS-CoV-2 i jego przyszłych mutacji.

- Cieszę się, że dzięki wspólnym wysiłkom i współpracy Agencji Badań Medycznych i innowacyjnych firm farmaceutycznych udaję się nam ściągać do Polski najbardziej obiecujące badania, do których pacjenci w naszym kraju szybciej uzyskują dostęp. To pokazuje, jak atrakcyjnym i ważnym partnerem stajemy się na rynku biotechnologicznym – podkreśla prezes Agencji dr n. med. Radosław Sierpiński.

AT-527 może tworzyć wysoką barierę oporności

Doustne leki przeciwwirusowe mogą odegrać ważną rolę, uzupełniając szczepionki, w zatrzymaniu pandemii COVID-19, szczególnie w sytuacji gdy dostępność do szczepienia jest ograniczona, a także u pacjentów z obniżoną odpornością, którzy mogą nie uzyskać skutecznej odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu.

Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe, które zatrzymują replikację wirusa, mogą zapobiegać postępowi choroby i zmniejszać potrzebę hospitalizacji, przyspieszać ustąpienie objawów oraz mogą zmniejszać zakaźność i potencjalnie ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa poprzez ograniczenie przenoszenia.

Badany lek AT-527 ma mechanizm działania, który celuje w polimerazę RNA SARS-CoV-2 i jest silnym inhibitorem replikacji wirusa w ludzkich liniach komórkowych.

Opierając się na swoim mechanizmie, AT-527 może również tworzyć wysoką barierę oporności i zapewniać szerokie pokrycie antywirusowe dla różnych jego wariantów. Jest to szczególnie ważne gdyż pozwoli skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa, niezależnie od jego mutacji.

Badanie rusza w maju

W drugiej fazie badań klinicznych, której uruchomienie planowane jest w maju, planowane jest włączenie nawet 20% pacjentów planowanych w całym badaniu.

Dzięki zaangażowaniu Agencji Badań Medycznych planowane jest zwiększenie liczby ośrodków klinicznych, w których będzie prowadzone badanie.