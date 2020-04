Remdesivir, chlorochina, hydroxychlorochina. Potencjalne leki na koronawirusa

Na świecie badane są możliwości skutecznego zastosowania przeciwko COVID-19 kilku leków. Jednymi z najczęściej badanych substancji są: remdesivir, chlorochina oraz hydroksychlorochina. Co wskazują wyniki badań?

Jednym z kandydatów na lek przeciwko koronawirusowi jest chlorochina – lek o działaniu pierwotniakobójczym stosowanym przy leczeniu malarii, czerwonki czy zarażeń lambliami. Zaleca się go również pacjentom cierpiącym na reumatoidalne zapalenie stawów lub toczeń układowy.

Zauważono jednak także jego skuteczność przy zwalczaniu retrowirusów, flawiwirusów oraz niektórych koronawirusów, w tym wirusa SARS-CoV-1, którego epidemia wybuchła w Chinach w 2002 r., a potem stwierdzono go jeszcze w kilkunastu innych krajach - informuje serwis euractiv.pl.

Okazuje się jednak, że chlorochina u jednych pacjentów powoduje poprawę zdrowia, u innych nie. Ponadto lek jest obarczony efektami ubocznymi.

Kolejną terapią, nad którą pracują badacze jest hydroksychlorochina, która w odpowiednio dużej dawce pomagała niektórym pacjentom. Jednak podawanie tego leku jest obarczone skutkami ubocznymi. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne oficjalnie już ostrzega przed stosowaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny u osób z chorobami układu krążenia.

Lek zyskał na popularności w związku z wypowiedzią Donalda Trumpa, który swego czasu ogłosił, że hydroxychlorochina jest magiczną kuracją, która zmienia kierunek walki z koronawirusem. Zapowiedź okazała się przedwczesna.

Euractive.pl przypomina, że bada się także ewentualną skuteczność substancji przeciwwirusowej – remdesiviru.

Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano artykuł, który wskazuje na skuteczność tego specyfiku. Lek podano pacjentom w bardzo poważnym stanie, u których właściwie żadna inna terapia już nie wchodziła w grę. 30 z tych osób podłączonych było do respiratora, a czterech do tzw. płucoserca. U 68 proc. pacjentów (czyli 36 osób) zauważono wyraźną poprawę, w tym u 17 podłączonych do respiratora. 25 pacjentów już wróciło do domu, a zmarło dotąd 7.

To dopiero pierwsze tak szerokie badanie skuteczności remdesiviru. Należy jest jeszcze przynajmniej kilka razy powtórzyć oraz sprawdzić czy nie wystąpiły żadne skutki uboczne. Obecnie trwa już 7 różnych tego typu analiz. Ich pierwsze wyniki powinny być dostępne pod koniec kwietnia.

