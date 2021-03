Rodzice wcześniaków: chcemy szczepionek Pfizera lub Moderny

Rodzice wcześniaków mają być szczepieni preparatem firmy AstraZeneca, gdzie schemat dawkowania jest dwa razy dłuższy niż szczepionkami firm Pfizer/Moderna.

Rodzice wcześniaków skierowali do kilku osób (w tym do ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego i prof. Ewy Helwich, krajowej konsultant w dziedzinie neonatologii) pismo o zmiany w sposobie szczepień.

Nie tak miało być

"Bardzo niepokoi nas zapowiedź wydłużenia odstępu między dawkami szczepionki przeciwko Covid-19, co w przypadku rodziców wcześniaków oznaczałoby wiele miesięcy separacji od swoich przedwcześnie narodzonych dzieci, niepokoi nas również informacja, że grupa 0, do której należą rodzice wcześniaków, będzie szczepiona preparatem firmy Astra Zeneca, gdzie schemat szczepień z definicji jest dłuższy" - czytamy w piśmie.

Z informacji z ostatnich dni wynika, że odstęp między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 zostanie wydłużony i będzie wynosił 42 dni w przypadku szczepionki firm Pfizer/Moderna i aż 12 tygodni w przypadku szczepionki firmy Astra Zeneca.

"Dodatkowo, dowiadujemy się, że dla rodziców wcześniaków ma być przeznaczona pula szczepionek firmy Astra Zeneca. Zaniepokoiły nas te informacje, bo to oznacza, że włączenie rodziców wcześniaków do grupy zero i podawanie im tej szczepionki nic nie zmieni, jeżeli chodzi o separację rodziców od ich dzieci - czekanie 12 tygodni na podanie 2. dawki może oznaczać, że rodzice w dalszym ciągu nie będą mogli spędzać czasu z dzieckiem, bo w tym czasie dziecko już zostanie wypisane ze szpitala. Nie takie było założenie szybkich szczepień dla rodziców wcześniaków" - dodają.

Dlatego rodzice proszą ministra o:

1. Zapewnienie osobnej puli szczepionek Pfizer/Moderna dla rodziców wcześniaków, gdyż te szczepionki zapewniają najszybszy schemat szczepień, jednak ich braki skutkują wielotygodniowym oczekiwaniem na szczepienie, a zatem separacją rodziców i wcześniaków.

2. Umożliwienie obecności rodziców na oddziale w sposób nieograniczony 7 dni po 1. dawce szczepienia - takie rozwiązanie popiera Krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii prof. Ewa Helwich

3. Skrócenie czasu między dawkami szczepionki przeciwko Covid-19 dla rodziców wcześniaków.

4. Zalecenie dyrektorom szpitali, by zezwalali na obecność rodziców wcześniaków na OINT, skoro pracownicy medyczni są już zaszczepieni - są miejsca, gdzie do dziś rodzice niezaszczepieni nie są w ogóle wpuszczani, a po szczepieniu wpuszczani są np. raz lub dwa razy w tygodniu.

Obecność rodzica przy wcześniaku na oddziale intensywnej terapii jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju dziecka, dlatego ważne jest, aby rodzice mogli być zaszczepieni jak najszybciej, by mogli być przy swoich dzieciach.