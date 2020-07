Rośnie zaufanie Polaków do telekonsultacji medycznych

Wyniki badania STADA Health Report 2020 pokazały, że - choć Polacy są wśród krajów najbardziej otwartych na większość rozwiązań - nie są świadomi wszystkich możliwości, jakie oferuje dziś telemedycyna.

Rośnie zaufanie Polaków do e-medycyny – wynika z najnowszego raportu STADA Health Report 2020. Już 74 proc. polskich pacjentów jest skłonnych do korzystania z konsultacji medycznych za pośrednictwem Internetu w przypadku mniej istotnych dolegliwości lub powikłań.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, odsetek Polaków skłonnych do odbywania konsultacji online w ostatnim roku wzrósł o 16 punktów procentowych: z 58 proc. w 2019 roku do 74 proc. w 2020 roku. W porównaniu do uzyskanej w badaniu średniej stawia to Polskę na 5 miejscu w kwestii gotowości do korzystania z teleporad medycznych. Oznacza to, że jedynie 8 proc. badanych uznało osobistą interakcję z lekarzem za szczególnie istotną – poniżej średniej europejskiej, która w tym roku wyniosła 11 procent.

Badaniem objęto przeszło 24 tys. respondentów z 12 krajów Europy, w tym Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, Polska, Austria, Szwajcaria, Finlandia, Serbia i Rosja.

Ankietowanych zapytano m.in. o możliwość konsultacji medycznej za pośrednictwem konkretnych narzędzi wirtualnych, takich jak kamerka internetowa, a także o zakup leków online, czy korzystanie z aplikacji kontrolujących stan zdrowia. Wyniki badania pokazały, że - choć Polacy są wśród krajów najbardziej otwartych na większość rozwiązań - nie są świadomi wszystkich możliwości, jakie oferuje dziś telemedycyna.

Najbardziej otwarci na tę kwestię okazali się mieszkańcy Hiszpanii – aż 82 proc. z nich mogło wyobrazić sobie korzystanie z tego typu rozwiązań – znacznie powyżej średniej europejskiej (70 proc.). O wiele bardziej sceptyczni wobec wirtualnych konsultacji lekarskich okazali się Belgowie – zaledwie 58 proc. badanych okazało się skłonnych korzystać z doradztwa medycznego online. Z wynikiem 74 proc., Polska zajęła 5 miejsce wśród krajów najbardziej przychylnych korzystaniu z konsultacji medycznych online.