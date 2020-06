Rybocyklib wydłuża czas przeżycia całkowitego pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi

Rybocyklib wykazał statystycznie istotną korzyść w zakresie przeżycia całkowitego (OS) u kobiet zaawansowanym rakiem piersi w dwóch badaniach fazy III z dwiema różnymi populacjami pacjentów - ogłosił Novartis podczas Wirtualnego Programu Naukowego ASCO20.

Novartis ogłosił nową analizę badawczą podgrup badań fazy III MONALEESA-3 i MONALEESA-7, która wykazuje korzyść ze stosowania rybocyklibu w postaci przeżycia całkowitego (OS).

W analizie podgrup, rybocyklib w skojarzeniu z leczeniem hormonalnym wydłużył OS w porównaniu z monoterapią hormonalną u kobiet z HR+/HER2- zaawansowanym rakiem piersi z przerzutami do narządów trzewnych. Wyniki te są spójne z korzyścią wykazaną w populacji ogólnej badania - czytamy w komunikacie prasowym z czwartku (4 czerwca).

- Analiza, obejmująca dwa badania III fazy, umacnia zasadność stosowania rybocyklibu w pierwszej linii leczenia, niezależnie od stanu menopauzalnego lub umiejscowienia przerzutów - powiedziała dr Denise Yardley, główny badacz Sarah Cannon Research Institute. - Pacjenci z przerzutami trzewnymi zwykle mają gorsze rokowania i wyższe ryzyko oporności na leczenie, więc spójne wyniki w zakresie przeżycia całkowitego z zastosowaniem leczenia skojarzonego rybocyklibem u tych pacjentów są obiecujące.

W badaniach MONALEESA, w których rybocyklib oceniano u kobiet przed menopauzą w skojarzeniu z NSAI i gosereliną (MONALEESA-7) oraz u kobiet po menopauzie w skojarzeniu z fulwestrantem (MONALEESA-3), około 60% pacjentów miało przerzuty do narządów trzewnych (odsetek nie uwzględnia pacjentów z masywnym rozsiewem choroby nowotworowej, tzw. kryzą trzewną), co jest obserwowane również w rzeczywistej praktyce klinicznej.

U tych pacjentów rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną wykazał 30% zmniejszenie ryzyka zgonu w badaniu MONALEESA-7 [mediana OS niepodlegająca ocenie (NE) vs. 39,9 miesiąca z NSAI i gosereliną; HR = 0,698 (95% CI: 0,462-1,054)] i zmniejszenie ryzyka zgonu o 20% w badaniu MONALEESA-3 [mediana OS wynosząca 41,0 vs. 39,4 miesiąca z fulwestrantem; HR = 0,804 (95% CI: 0,596-1,083)].

U pacjentów z przerzutami do wątroby, w badaniu MONALEESA-7, leczenie skojarzone rybocyklibem wykazało 47% zmniejszenie ryzyka zgonu [mediana OS NE vs. 33,6 miesiąca w przypadku stosowania NSAI i gosereliny; HR = 0,531 (95% CI: 0,321-0,877)] i zmniejszenie ryzyka zgonu o 37% w badaniu MONALEESA-3 [mediana OS 36,1 vs. 24,1 miesiąca z fulwestrantem; HR = 0,629 (95% CI: 0,421-0,942)]. Występowanie zdarzeń niepożądanych nie odbiegało od tych obserwowanych w ogólnej populacji.