Rynek suplementów diety: czy covid wpłynął na jego wielkość?

Największą popularnością wśród osób stosujących suplementację diety w 2020 roku cieszyły się witaminy - odpowiadały za ponad 30 proc. udziału w globalnej sprzedaży.

Z powodu epidemii koronawirusa nastąpił wzrost popytu na suplementy wzmacniające odporność

Sprzedaż witamin odpowiadała za 31,4% w rynku w 2020 roku

Największy udział w rynku miały suplementy w tabletkach

Wielkość globalnego rynku suplementów diety została wyceniona przez autorów raportu "Dietary Supplements Market Size, Share & Trends Analysis" na 140,3 mld dolarów w 2020 roku.

Szacuje się, że do 2028 roku będzie rosnąć na poziomie 8,6%.

Szukanie odporności

Jak oceniają autorzy, kluczowym czynnikiem napędzającym rynek suplementów diety w prognozowanym okresie jest brak możliwości zaspokojenia potrzeb w składniki odżywcze w pożywieniu z uwagi na zmieniający się styl życia: pośpiech i brak czasu. Zaspokojenie tego zapotrzebowania w postaci suplementów jest bardzo wygodne.

Inne czynniki to starzejące się społeczeństwo i większe stosowanie suplementów przez populację geriatryczną, rosnące zainteresowanie profilaktyką zdrowotną oraz większa zdolność nabywcza konsumentów.

Zwraca się też uwagę na aktywność fizyczną i sportową, a wraz z tym zainteresowanie produktami energetycznymi, co też sprzyja rozwojowi rynku.

Epidemia koronawirusa też ma swój udział w tych statystykach - na rynku nastąpił gwałtowny wzrost popytu na suplementy wzmacniające odporność.

Witaminy najbardziej pożądane

Największym powodzeniem cieszyła się sprzedaż witamin - stanowiły 31,4% udziału w rynku w 2020 roku. Mogły też na to wpłynąć doniesienia naukowe o korzystnym wpływie suplementacji witaminy D3 u pacjentów z covid-19.

Produkty pochodzenia roślinnego zajęły drugie miejsce. Prognozuje się wzrost tego segmentu w najbliższych latach. Wpływa na to rosnąca popularność diety wegańskiej na całym świecie z uwagi na ideę ochrony środowiska naturalnego.

Kolejna wzrostowa grupa substancji to białka i aminokwasy. Oczekuje się rosnącego zapotrzebowania konsumentów na odżywki białkowe i produkty aminokwasowe, takie jak kreatyna, tyrozyna, cytrulina i prolina.

Autorzy raportu wskazują też na zainteresowanie producentów nutraceutykami, łączącymi w sobie wartości żywieniowe i cechy środków farmaceutycznych, szczególnie błonnika, ale też węglowodanów, które pomagają w kontroli wagi, obniżaniu poziomu cholesterolu i kontrolowaniu poziomu cukru we krwi.

Tabletki najbardziej popularne

Ameryka Północna była wiodącym rynkiem regionalnym z udziałem w przychodach na poziomie 35,7% w 2020 roku. Ale autorzy raportu prognozują, że za największy wzrost w kolejnych latach będzie odpowiadać region Azji i Pacyfiku, szczególnie rynki Indii, Chin i Korei Południowej.

Na trzeciej pozycji jest i według prognoz - pozostanie na niej - rynek europejski, z takimi krajami jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania na czele stawki.

Największy udział w rynku miały suplementy w tabletkach - stanowiły 34,2% udziału w światowych przychodach w 2020 roku. Oczekuje się, że wzrost popularności produktów multiwitaminowych w postaci tabletek dzięki łatwemu dozowaniu, niskim kosztom, dłuższemu okresowi przydatności do spożycia i większej wygodzie wpłynie pozytywnie na wzrost tego segmentu.

Rośnie też znaczenie mikrokapsułkowania gotowych produktów w celu zapewnienia kontrolowanego uwalniania. To co obecnie jest barierą, to wyższy koszt dla wytwórcy w porównaniu z tabletkami.