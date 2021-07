Rzecznik UM Poznań: kończymy współpracę z tym naukowcem. Napisał o szkodliwości szczepień p/ covid-19

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu odcina się od naukowca, dr Haralda Walacha, który wcześniej współpracował z uczelnią i jest współautorem publikacji o szkodliwości szczepień potępionej przez wielu naukowców.

5 lipca pisaliśmy o usunięciu publikacji przez czasopismo Vaccines.

Artykuł mówił o szkodliwości szczepionek. W ocenie wielu ekspertów, zawierał błędy, które zasadniczo wpłynęły na interpretację ustaleń. Wcześniej na znak protestu zrezygnowało kilku specjalistów.

Ich zdaniem, w publikacji nadużywa się danych, aby móc stwierdzić, że "w przypadku trzech zgonów, którym zapobiegły szczepienia przeciw COVID-19, musimy zaakceptować dwa będące wynikiem szczepienia".

"Dane zostały niewłaściwie wykorzystane, ponieważ zakładają błędne założenie, że wszystkie zgony u osób, które wcześniej były zaszczepione są spowodowane szczepieniem" – napisała immunolog Katie Ewer z Jenner Institute Uniwersytetu Oksfordzkiego, która jest wśród osób opuszczających wydawnictwo.

Artykuł naukowy powinien opierać się na rzetelnych danych i metodologii

Współautorem tej publikacji jest dr Harald Walach, który współpracował z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

- Zdecydowaliśmy o nieprzedłużaniu umowy na prowadzenie zajęć ze studentami przez dr Haralda Walacha - poinformował nas rzecznik uczelni, dr Rafał Staszewski.

Po ukazaniu się informacji o usunięciu tekstu, uczelnia wydała też oświadczenie:

"Z wielkim zaskoczeniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przyjął artykuł kwestionujący bezpieczeństwo szczepień COVID-19, którego współautorem był dr Harald Walach, który wcześniej współpracował z uczelnią.

Chociaż wysoko cenimy wolność słowa w środowisku akademickim, uważamy również, że niezwykle ważne jest, aby artykuł naukowy opierał się na rzetelnych badaniach i rzetelnej metodologii. Naszym zdaniem omawiany dokument nie spełnia tego warunku. Dlatego pragniemy najmocniej podkreślić, że artykuł nie wyraża poglądów naszej uczelni.

W badaniu wykorzystano dane w sposób wprowadzający w błąd

Wycofana publikacja "The Safety of COVID-19 Vaccinations – We Should Rethink the Policy" (Vaccines, Publisher MDPI) oparta jest na błędnych założeniach. (...) Naszym zdaniem w badaniu wykorzystano dane w sposób wprowadzający w błąd, aby wyciągnąć błędne wnioski, które mogą prowadzić do szkód publicznych.

W czasie pandemii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu aktywnie promował szczepienia przeciwko COVID-19. Już w styczniu 2021 zapewniliśmy wszystkim naszym pracownikom i studentom możliwość zaszczepienia się zgodnie z polskimi przepisami. Ponad 80% społeczności uczelni zostało już zaszczepionych".