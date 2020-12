Samorządowcy apelują o szczepienie się i sami dają przykład

Szefowa NRA zaszczepiła sie przeciwko koronawirusowi (fot. NIA)

Gorąco zachęcam wszystkich farmaceutów i pozostałych pracowników ochrony zdrowia do zaszczepienia się przeciw koronawirusowi. To aktualnie jedyny i właściwy sposób, aby móc pokonać pandemię i szybko wrócić do normalności - podkreśla szefowa NRA.

Prezes Izby, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, już skorzystała z możliwości zaszczepienia się. Taką opcję mają wszyscy pracownicy aptek. Skorzystał z niej też prezes Śląskiej Rady Aptekarskiej, dr n. farm. Mikołaj Konstanty. "Koleżanki, Koledzy, wszyscy jesteśmy zmęczeni i wystraszeni obecną sytuacją, wirus zmienił nasze życie. Od dziewięciu miesięcy chronimy nasze dzieci, bliskich, rodziny, starszych, martwimy się o nasze miejsca pracy, często dorobek życia. Już każdy z nas wie z doświadczenia, jak niebezpieczny i śmiertelny jest wirus Sars-CoV-2" - przypomniał szef śląskich farmaceutów. "Pojawiła się jednak szansa - szczepionka, która przynosi wiarę w lepsze jutro. Jako farmaceuta wierzę w naukę, medycynę i sprawdzone rozwiązania, dlatego świadomie zaszczepiłem się" - dodaje. - Proszę Was, podejmijcie tę jakże ważną decyzję, abyśmy wszyscy mogli wrócić do normalności - apeluje. Wcześniej o zaszczepieniu się informował również szef warszawskiej OIA i wiceprezes NRA, Michał Byliniak. W sumie, jak poinformował serwis mgr.farm, dotychczas wystawiono skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 dla 16 728 farmaceutów, a 43 z nich zostało już zaszczepionych. Więcej: https://www.facebook.com/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus