Sildenafili a Sildenafili citras w recepturze – zapis na recepcie, przeliczanie

W praktyce aptecznej coraz częściej przygotowywane są proszki dla dzieci z sildenafilem. W związku z wątpliwościami, jakie pojawiają się przy interpretacji zapisu, DIA przedstawiła stanowisko prof. M. Sznitowskiej i dr Moniki Gajewskiej w postaci opracowania.

Sildenafil jest obecnie dostępny w postaci surowca recepturowego, co pozwala na przygotowanie leku recepturowego refundowanego.

Początkowo w lecznictwie leki recepturowe z sildenafilem sporządzano z tabletek zawierających jego sól - cytrynian sildenafilu. Było to problematyczne, chociażby z uwagi na obecność otoczki tabletki (konieczność odsiewania).

Dawka podana na opakowaniu tabletek informuje o zawartości substancji czynnej w postaci zasady, zaś w tabletce zawarta jest jej sól.

Przykładowo preparat Sildenafil Apotex 100 mg (lub Viagra 100 mg) zawiera 140,48 mg cytrynianu sildenafilu, co odpowiada 100 mg sildenafilu. Wprowadzony niedawno do receptury nowy surowiec to sildenafil w postaci cytrynianu Sildenafili citras (Sildenafilu cytrynian).

