Słońce, ach to ty!

Kąpiele słoneczne to nie tylko nieodłączna część lata, ale i zjawisko, dzięki któremu organizm może prawidłowo funkcjonować. Promieniowanie UV stymuluje syntezę skórną witaminy D3, poprawia nastrój, a nawet łagodzi bóle mięśni i stawów. Jednak zbyt duża dawka słońca może doprowadzić do podrażnień skóry, poparzeń, a w skrajnych przypadkach nawet nowotworu. Dlatego latem ochrona przeciwsłoneczna to nie opcja - to priorytet. A linia Nivelazione Skin Therapy SUN to nie przypadkowy strzał - to strzał w dziesiątkę.

Co prawda nie ma czegoś takiego jak „bezpieczne opalenie”, ale można tak zabezpieczyć skórę, by czerpać z promieniowana UV tylko to, co korzystne dla organizmu. Należy tylko (i aż!) przestrzegać kilku zasad. Oto pięć najważniejszych.

Słońce z zasadami

1. Przygotowanie skóry na spotkanie ze słońcem

Przed wakacyjnym sezonem należy przygotować skórę do opalania poprzez codzienne zwiększanie czasu spędzonego na słońcu (zaczynamy od kilku minut dziennie). W ten sposób skóra przyzwyczai się do promieniowania UV, co zniweluje ryzyko podrażnień. Warto także zadbać o dietę bogatą w antyoksydanty, którą chronią przez negatywnym wpływem wolnych rodników (przyspieszają starzenie skóry).

2. Unikanie słońca między 10. a 15.

To właśnie w tym czasie promieniowanie UV jest najsilniejsze. Promienie UVA, stanowiące 95% całego promieniowania, ponoszą odpowiedzialność za natychmiastowe zaczerwienienie skóry, a w konsekwencji trwałe zmiany barwnikowe i przyspieszają starzenie. Natomiast promienie UVB (5% promieni słonecznych) nie wnikają tak głęboko w skórę, jak UVA, za to powodują powstawanie rumienia fotochemicznego, potocznie nazywanego opalenizną (kiedy rumień ustępuje, w jego miejscu pozostaje ciemniejsze zabarwienie naskórka).



3. Dopasowanie filtra SPF do fototypu skóry

Wysokość filtra SPF (z ang. Sun Protection Factor), chroniącego skórę przed promieniowaniem UVB, określa ile razy dłużej można przebywać na słońcu bez ryzyka poparzenia w porównaniu ze skórą niezabezpieczoną żadnym preparatem. Zgodnie z tą zasadą krem z filtrem SPF 15 wydłuża czas bezpiecznej ekspozycji na słońce piętnaście razy, ten o faktorze SPF 30 – trzydzieści razy, zaś SPF 50 – pięćdziesiąt razy. Aby kosmetyk prawidłowo spełniał swoją rolę, należy aplikować ok. 2 mg preparatu na 1 cm² skóry i powtarzać tę czynność co 2-3 godziny, ponieważ nawet wodoodporne preparaty pod wpływem kąpieli, tarcia ręcznikiem czy kontaktu z piaskiem ulegają ścieraniu. A jak dobrać SPF do fototypu? Wyróżnia się cztery fototypy skóry: 1. celtycki, 2. północnoeuropejski, 3. środkowoeuropejski i 4. Południowoeuropejski i to właśnie one podpowiadają, jaki będzie odpowiedni „kosmetyk na słońce”. Przy „jedynce” w słoneczne dni zalecane jest korzystanie z kremu z filtrem SPF 50, przy fototypie 2. - minimum SPF 30, przy trzecim - co najmniej SPF 20, a przy fototypie południowoeuropejskim wystarczy SPF 10 lub SPF 15.

4. Nawadnianie organizmu i ochrona głowy

O ile kosmetyk zabezpiecza skórę, o tyle założone na głowę kapelusz, czapka lub chusta pomogą uchronić się przed udarem słonecznym. Natomiast spożywanie odpowiedniej ilości wody (zwiększone wydzielanie potu zaburza gospodarkę wodną organizmu) zapobiegnie odwodnieniu organizmu, którego skutkiem mogą być omdlenie, wymioty, biegunka, drżenie kończyn etc.

5. Ochrona skóry po opalaniu

Nawet krótkotrwała ekspozycja na słońce wysusza i podrażnia skórę. Dlatego po powrocie do domu (a najlepiej jeszcze na plaży bądź basenie) należy wziąć prysznic, który odświeży skórę, zmyje z niej piasek, sól morską i inne zanieczyszczenia. Ewentualne podrażnienia ukoi odpowiednio dobrany balsam po opalaniu, który pomoże w regeneracji naskórka.

Dzieci kontra słońce

Skóra dziecka jest cieńsza i wrażliwsza niż u dorosłych. Jej naturalny mechanizm obronny przed promieniowaniem UV, czyli system pigmentacyjny, jest niedoskonały, przez co skóra tak łatwo ulega nie tylko podrażnieniu, ale i poparzeniu. A temu może towarzyszyć gorączka, obrzęk i ogólne złe samopoczucie. Dlatego skórę maluszka należy zabezpieczyć za pomocą preparatów z bardzo wysoką ochroną SPF – minimum 50. Tylko tak wysoki filtr zadziała niczym bloker i nie pozwoli promieniowaniu na uszkodzenia naskórka, a potem głębszych warstw skóry. Idealny kosmetyk przeciwsłoneczny dla malca jest zatem fotostabilny, wodoodporny, hipoalergiczny i bezzapachowy.

Kompleksowa ochrona dla całej rodziny

Aby bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw kąpieli słonecznych, należy przed każdym kontaktem ze słońcem prawidłowo zabezpieczyć skórę. Pomoże w tym linia Nivelazione Skin Therapy SUN, w której znajdziemy między innymi te trzy preparaty dedykowane każdej, w tym dziecięcej, wrażliwej i suchej skórze oraz jasnej karnacji.

Wodoodporne mleczko dla dzieci SPF 50 jest rekomendowane już od 1. roku życia. Preparat zapewnia wysoką ochronę dzięki fotostabilnym filtrom UVA i UVB oraz pozostawia na skórze optymalny film, gwarantujący ochronę przeciwsłoneczną nawet podczas kąpieli. Hipoalergiczna formuła bez kompozycji zapachowej została stworzona z myślą o wrażliwej skórze dziecka. Mleczko zawiera pantenol i alantoinę znane ze swych właściwości łagodzących i w 96% chroni oraz łagodzi oznaki podrażnienia skóry narażonej na promieniowanie słoneczne. Co istotne, produkt jest odporny na przyklejanie piasku, a wygodne podanie w postaci sprayu umożliwia dokładną i szybką aplikację.

Wodoodporna emulsja do opalania SPF 50 rekomendowana jest do stosowania od 3 roku życia. Dzięki zawartości fotostabilnych filtrów UVA i UVB chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Innowacyjna formuła nawilża skórę, nadając jej miękkość i gładkość. Preparat zawiera masło Shea oraz wodę termalną bogatą w minerały takie jak magnez, cynk, krzem, wapń. Lekka, nietłusta konsystencja zapewnia komfort stosowania i chroni przed nadmiernym przyklejaniem się piasku, a wygodne podanie emulsji w postaci sprayu umożliwia dokładną i szybką aplikację.

Wodoodporny odżywczy balsam do opalania SPF 30 przeznaczony szczególnie dla osób o suchej skórze, a także jasnej karnacji. Preparat chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB, jednocześnie zapewniając piękny i naturalny odcień opalenizny. Innowacyjna formuła w 92% odżywia oraz nawilża skórę, nadając jej miękkość i odpowiednią elastyczność. Balsam zawiera aktywator witaminy D, olej buriti oraz wodę termalną bogatą w minerały, m. in. magnez, cynk, krzem i wapń. Lekka, nietłusta konsystencja zapewnia większy komfort i zapobiega nadmiernemu przyklejaniu się piasku.

Nivelazione Skin Therapy SUN Wodoodporne mleczko do opalania dla dzieci SPF 50: 23 zł/ 150 ml

Nivelazione Skin Therapy SUN Wodoodporna emulsja do opalania SPF 50 +: 22 zł/ 150 ml

Nivelazione Skin Therapy SUN Odżywczy balsam do opalania SPF 30 z aktywatorem witaminy D: 14 zł/ 200 ml

Kosmetyki dostępne wyłącznie w aptekach.