SMA: wczesne podawanie leku sprzyja trwałej poprawie funkcji motorycznych

Firma Biogen przedstawiła rezultaty badania Nurture, które pokazują, że lek spinraza (nusinersen), podawany pacjentom z SMA jeszcze zanim wystąpią objawy, przynosi trwałą poprawę.

Badanie NURTURE to najdłużej jak do tej pory badanie obejmujące pacjentów przedobjawowych z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA).

Wyniki te pokazują, że u niemowląt, u których poprzez wykonanie badań genetycznych zdiagnozowano SMA, wcześnie rozpoczęte i kontynuowane leczenie (przez 4 lata i 8 miesięcy) spinrazą sprawia, że pacjenci czują się coraz lepiej i czynią postępy w poprawie funkcji motorycznych w porównaniu z naturalnym przebiegiem choroby.

Wyniki te zostały zaprezentowane podczas wirtualnej konferencji poświęconej badaniom i leczeniu SMA - Cure SMA Research & Clinical Care Meeting, która odbyła się w dniach 10-12 czerwca 2020 r.

Nowe dane obejmują rok dodatkowej obserwacji uczestników badania. Do lutego 2020 r. wszyscy pacjenci objęci leczeniem (n=25; średni wiek - 3,8 roku) pozostawali przy życiu i nie wymagali ciągłego wspomagania oddychania, podczas gdy większość nieleczonych dzieci z SMA typu 1 przeważnie nie dożywa drugich urodzin. Dzieci leczone, które osiągnęły odpowiedni stopień rozwoju motorycznego - umiejętność samodzielnego chodzenia (wiele z nich w podobnym wieku co ich rówieśnicy), zachowały ją aż do końca badania.

Nurture to trwające, otwarte badanie II fazy, obejmujące 25 pacjentów przedobjawowych z genetycznie zdiagnozowanym SMA (którzy najprawdopodobniej zachorują na SMA typu 1 lub 2), a którym pierwszą dawkę leku spinraza podano przed 6. tygodniem życia. Badanie zostało wydłużone o kolejne 3 lata, co pozwoli firmie Biogen na ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leku spinraza przez 8 lat życia pacjentów oraz na rozszerzenie wiedzy na temat wczesnego rozpoczęcia terapii.