Sondaż: czy lekarze chcą przyjąć szczepionkę p/ COVID-19?

27% lekarzy odpowiedziało, że zaszczepi się przeciwko COVID-19 im szybciej tym lepiej. Kolejne 40% że tak, ale po uzyskaniu pełnych danych na temat bezpieczeństwa. 33 procent zadeklarowało, że nie albo jeszcze nie wie.

Od lutego 2021 roku rząd planuje rozpocząć pierwsze szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. W pierwszej kolejności mają je otrzymać pracownicy służb medycznych. Czy jednak lekarze będą chcieli się zaszczepić? Odpowiedzi dostarcza sondaż przeprowadzony przez serwis lekarski, Konsylium24.pl, przeprowadzony na próbie 2422 lekarzy.

Jak pokazały wyniki,na pytanie: „Od lutego 2021rząd planuje rozpocząć pierwsze szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. W pierwszej kolejności szczepionkę otrzymają pracownicy służb medycznych. Czy poddasz się szczepieniu?” rozkład odpowiedzi był następujący:

27% –tak, im szybciej tym lepiej,

40% –tak, ale po uzyskaniu pełnych danych na temat bezpieczeństwa,

13% –nie,

20% –jeszcze nie wiem.

O wiele większą skłonność do zaszczepienia się jak najszybciej wykazali lekarze mężczyźni od lekarzy kobiet –36% odpowiedzi mężczyzn: „Tak, im szybciej tym lepiej” i 15% „Jeszcze nie wiem” –w porównaniu do odpowiednio 23% i 23% odpowiedzi kobiet.

Ponadto 30% lekarzy deklarujących szpital kliniczny, powiatowy bądź wojewódzki jako główne miejsce pracy chce zaszczepić się jak najszybciej – w porównaniu do 25% lekarzy deklarujących jako główne miejsce pracy gabinet POZ lub specjalistyczny. Dodatkowo najmniej chętni do poddania się szczepieniu są lekarze zatrudnieni w gabinetach specjalistycznych (17%). Lekarze pracujący w gabinetach POZ natomiast deklarują chęć poddania się szczepieniu po uzyskaniu pełnych danych na temat ich bezpieczeństwa (45%).

Analizie poddano także rozkład wiekowy podgrup lekarzy ze względu na ich staż pracy, którzy wybrali poszczególne odpowiedzi. Deklaracja chęci jak najszybszego otrzymania szczepionki padła wśród:

32% lekarzy powyżej 30 lat stażu,

27% lekarzy do 9 lat stażu,

25% lekarzy od 10 do 19 lat stażu,

23% lekarzy od 20 do 29 lat stażu.

W każdej analizowanej podgrupie wiekowej największy odsetek lekarzy, oscylujący około 40% wszystkich ankietowanych, wyraził chęć zaszczepienia się po uzyskaniu pełnych danych na temat bezpieczeństwa szczepionki. Decyzję o niepoddaniu się szczepieniu zadeklarowało z kolei 12% respondentów – najmniej (11% z nich) lekarzy z ponad 30-letnim stażem, najwięcej zaś (16%) lekarzy ze stażem pracy wynoszącym 10–19 lat.