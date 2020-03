Spółka uruchomiła testy diagnostyczne w kierunku COVID-19

Warsaw Genomics udostępnia testy molekularne pozwalające na potwierdzenie lub wykluczenie aktywnego zakażenia koronawirusem. Spółka realizuje do 1000 testów w kierunku SARS-CoV-2 w ciągu jednej doby.

Warsaw Genomics od 20 marca udostępnił testy molekularne w kierunku koronawirusa - podano w komunikacie.

Celem zespołu Warsaw Genomics jest w pierwszej kolejności wsparcie potrzeb szpitali i placówek medycznych w zakresie dostępu do zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia diagnostycznych testów molekularnych w kierunku koronawirusa.

Zgodnie z zaleceniami WHO, Center for Diseases Control and Prevention (USA), polskiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wszystkie testy diagnostyczne w kierunku SARS CoV-2 wykonywane będą w laboratoriach Warsaw Genomics w Warszawie metodą RT-PCR w czasie rzeczywistym.