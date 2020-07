Spółka wyjaśnia, kiedy może powstać lek z osocza ozdrowieńców

To czy i kiedy immunoglobulina anty SARS-CoV-2 wejdzie do regularnej sprzedaży, zależy od kilku czynników. Wpierw spółka musi otrzymać minimum 150 litrów osocza od ozdrowieńców spełniającego wymogi producenta. Aktualnie zgromadzono 80 litrów osocza.

21 maja 2020 Agencja Badań Medycznych podpisała umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie dotyczącą dofinansowania kwotą 5 mln złotych projektu pn. „Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS CoV 2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID 19” w ramach konkursu na realizację projektów dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

Produkt ten miała wyprodukować firma Biomed Lublin, która posiada technologię, w oparciu o którą w ciągu trzech miesięcy od otrzymania pełnej puli osocza ozdrowieńców po infekcji SARS-CoV-2 może wytworzyć lek zawierający skoncentrowaną dawkę przeciwciał przeciwko koronawirusowi.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, który miał wykonać specyfikację osocza oraz walidację i wdrożenie badań laboratoryjnych dotyczących procesu produkcji IGG oraz kontroli jakości. Osocze ozdrowieńców miało być zebrane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i odpłatnie przekazane Biomedowi Lublin do przetworzenia i wyprodukowania leku do badań.

Pomimo podpisania umowy między SPSK 1 a ABM projekt nie mógł wystartować, m.in. dlatego, że nie było osocza od ozdrowieńców, z którego najpierw Biomed Lublin ma wyprodukować lek do badania klinicznego. Ustalenia i doprecyzowywanie procedur i zasad pobierania osocza przeciągały się.

3 lipca 2020 Biomed Lublin poinformował o podpisaniu pierwszych umów z RCKiK- ami w Raciborzu i Radomiu. W ciągu następnych kilku dni do tego grona dołączyły centra z Bydgoszczy, Kalisza, Katowic, Krakowa, Lublina, Szczecin i Wrocławia. Do 17 lipca 2020 centra te zebrały w sumie ponad 80 z potrzebnych 150 litrów osocza. Ponad 30 litrów zostało już przebadanych i może być zwolnionych do odbioru przez spółkę. Pierwsza partia zostanie przekazana Biomedowi Lublin 21 lipca 2020.