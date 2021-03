Sputnik V: szczepionka jest już dopuszczona w 42 państwach

Jeśli EMA pozytywnie oceni rosyjską szczepionkę przeciw covid-19 Sputnik V, pierwsze preparaty mogą trafić na rynek w czerwcu 2021 roku. Sputnik V jest już dopuszczony w 42 państwach, w tym na Węgrzech i Słowacji.

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) rozpoczął przegląd etapowy (rolling review) szczepionki Sputnik V (Gam-COVID-Vac), opracowanej przez rosyjskie Narodowe Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii Gamaleya.

Po zatwierdzeniu przez EMA, firma zapowiada dostawy preparatu od czerwca 2021 roku.

Jak działa Sputnik V?

Decyzja Komitetu dotycząca rozpoczęcia przeglądu etapowego oparta jest o wyniki badań laboratoryjnych oraz klinicznych z udziałem osób dorosłych. Badania te potwierdziły skuteczność szczepionki w zakresie wyzwalania produkcji przeciwciał oraz komórek odpornościowych przez organizm osoby zaszczepionej.

Sputnik V działa, przygotowując organizm do obrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wirus ten wykorzystuje białka na swojej zewnętrznej powierzchni, zwane białkami S, aby przedostać się do komórek organizmu i wywołać COVID-19.

Sputnik V składa się z dwóch różnych wirusów należących do rodziny adenowirusów, Ad26 oraz Ad5. Te adenowirusy zostały zmodyfikowane tak, aby zawierały gen niezbędny do wytwarzania białka S koronawirusa SARS-CoV-2; nie mogą rozmnażać się w organizmie i nie powodują choroby. Dwa adenowirusy podaje się osobno: Ad26 stosuje się w pierwszej dawca, a Ad5 w drugiej w celu wzmocnienia działania szczepionki.

Po podaniu preparatu, szczepionka dostarcza gen SARS-CoV-2 do komórek organizmu. Komórki wykorzystują ten gen do produkcji białka S. Układ odpornościowy osoby zaszczepionej potraktuje to białko jako obce i wytworzy naturalną obronę –przeciwciała i limfocyty T –działające przeciwko temu białku.

Szczepionka już w 42 krajach

Przegląd etapowy będzie kontynuowany do czasu uzyskania wystarczających dowodów umożliwiających złożenie formalnego wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Wnioskodawcą w UE dla szczepionki jest firma R-Pharm Germany.

Jak dotąd 42 kraje o łącznej populacji ponad 1,1 miliarda ludzi zezwoliły na stosowanie rosyjskiej szczepionki.

Niektóre państwa członkowskie UE zarejestrowały Sputnik V bez zgody EMA. Obecnie Węgry i Słowacja zatwierdziły stosowanie szczepionki.

W zeszłym miesiącu meksykański organ regulacyjny ds. Zdrowia COFEPRIS zezwolił na użycie Sputnika V w nagłych wypadkach po tym, jak kraj zawarł kontrakt na miliony dawek szczepionek.