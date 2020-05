Strach przez koronawirusem jest często irracjonalny. Jak rozmawiać z pacjentem z nasilonym lękiem?

W przyszłości zgodnie z logiką, najprawdopodobniej koronawirus będzie powodował w naszym środowisku infekcje dróg oddechowych i niczym specjalnym nie będzie się różnił od pozostałych wirusów, które takie infekcje powodują - ocenia dr Marek Posobkiewicz.

Strach jest czymś naturalnym, czymś co pozwala przeżyć. Czym innym jest jednak strach irracjonalny, a z nim mamy często do czynienia w przypadku koronawirusa. Wiele osób na świecie i lekarzy zachowuje się tak, jakbyśmy do ubiegłego roku nie mieli chorób zakaźnych, żadnych wirusów i bakterii. Tak naprawdę jest wiele wirusów groźniejszych niż SARS-CoV-2 - mówił dr Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny MSWiA, podczas konferencji PAP "Pandemia a lęk. Czy można go opanować?" (Warszawa, 20 maja br.).

Jeśli chodzi o koronawirusy, siedem z nich jest patogennych dla człowieka. W 2002 roku mieliśmy do czynienia z SARS, który miał śmiertelność ok. 9 proc., zakażonych potwierdzonych przypadków było ok. 8 tys., dekadę później MERS – śmiertelność była dużo większa, bo wynosiła ok. 35 proc., ale zakażeń było dużo mniej, ok. 2 tysięcy osób.

- W przypadku obecnego koronawirusa mamy do czynienia z niewielką zjadliwością i niską śmiertelnością, ale wirus - poprzez osoby skąpo objawowe bądź bezobjawowe - jest bardzo łatwo rozprzestrzeniany w środowisku z tego względu, że nikt z nas, nie mając wcześniej kontaktu z tym wirusem, nie ma swoistej odporności - wyjaśniał dr Posobkiewicz.

Wiele państw po przejściu ciężkiej fazy zachorowań ocenia, że ma opanowaną sytuację. Zdaniem specjalisty, tak naprawdę sytuację kraj ma opanowaną wtedy, kiedy spora część młodych ludzi, którzy mają przechorować COVID-19 w sposób lekki bądź bezobjawowo, będzie miała kontakt z tym wirusem. Poprzez nabycie odporności przestają być wektorami.

- W przyszłości zgodnie z logiką, najprawdopodobniej ten wirus będzie powodował w naszym środowisku infekcje dróg oddechowych i niczym specjalnym nie będzie się różnił od pozostałych wirusów, które takie infekcje powodują - ocenia.

Obostrzenia służą głównie ochronie osób wrażliwych

- Na chwilę obecną przewagą koronawirusa SARS-CoV-2 jest to, że ludzie nie mają odporności, bo nie ma skutecznej szczepionki i nie mamy swoistego leczenia. W przypadku wirusów grypy możemy używać szczepionek, osoby zainfekowane można leczyć, tu obecnie nie ma złotego standardu - dodał.