Dzięki szczepieniom ochronnym obecnie możemy zapobiegać w prawie 30 jednostkach chorobowych. Dużo szczepień jest w programie szczepień ochronnych, który jest co roku uzupełniany. Ostatnio dodano preparat przeciwko pneumokokom. Jeśli chodzi o medycynę podróży, ta bazuje na szczepieniach obowiązkowych i zalecanych.

- Te pierwsze obejmują szczepienia przeciwko żółtej gorączce i zakażeniom meningokokowym. Natomiast zalecane są przeciwko durowi brzusznemu, WZW typu A, wściekliźnie, japońskiemu zapaleniu mózgu, cholerze i zakażeniom E-coli, grypie oraz kleszczowemu zapaleniu mózgu - wymieniał Piotr Kajfasz, specjalista chorób zakaźnych oraz medycyny morskiej i tropikalnej Ośrodka Medyczny Służby Zagranicznej MSZ w Warszawie, podczas wykładu "Najważniejsze aspekty szczepień ochronnych" (V Kongres Wyzwań Zdrowotnych online, 2 lipca).

Jakie są najgroźniejsze choroby zakaźne w tropikach i jak się przed nimi chronić?

Żółta gorączka

Obszary występowania żółtej gorączki pokrywają się z obszarami malarycznymi, czyli: Afryka Subsaharyjska i Ameryka Południowa. Parę lat temu zasięg zakażenia nie dochodził do wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. W 2016 roku doszło do wielkiej epidemii w San Paulo i Rio De Janeiro. W wyniku epidemii zmarło dużo osób. Były też przypadki śmiertelne wśród turystów.

Żeby się zabezpieczyć przed żółtą gorączką, trzeba się zaszczepić. Na polskim rynku dostępna jest szczepionka Stamaril – zawierająca żywy osłabiony szczep 17 Dakar wirusa żółtej gorączki. Jedna dawka uodparnia na całe życie.

Do 2016 roku, zgodnie z zalecaniami WHO, szczepienie należało powtarzać co 10 lat. Po 60. letniej obserwacji nastąpiła weryfikacja zaleceń. Obecnie uznaje się, że po jednorazowym szczepieniu jest wystarczająca ochrona.

Co 10 lat szczepienie powinny jednak powtarzać osoby zakażone HIV, przyjmujące farmakologiczną immunosupresję z powodu innych chorób, np. z powodu RZS lub innych chorób autoimmunologicznych.

Szczepienie jest dokumentowane w żółtej książeczce. W niej dokumentujemy też inne szczepienia.

HAV – żółtaczka pokarmowa czyli choroba brudnych rąk

Zakażenie następuje przez skażoną wodę lub żywność, ale również przenoszą go muchy. Dlatego jedzenie podane w formie bufetu szwedzkiego zaraz po podaniu może być bezpieczne, natomiast po 2-3 godzinach taki bufet może być skażony.