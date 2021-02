Szczepienia p/ COVID-19. Gdzie jest Polska w tej statystyce?

Jak wygląda akcja szczepień w Polsce na tle innych panstw? (fot. Our World In Data)

Ostatnie trzy tygodnie to średnio po ok. 460 tys szczepień. Oznacza to, że mamy już miesięczną wydolność na poziomie 2 mln szczepień - obwieścił na TT minister zdrowia, Adam Niedzielski. Jak pokazują dane globalne, to przyspieszenie daje efekty na tle innych państw.

Według danych serwisu ourworldindata.org, po 25 stycznia liczba użytych dawek szczepionki p/ COVID-19 w Polsce zaczęła rosnąć. Pośród wybranych do zestawienia państw, wykonujemy ich obecnie dobowo najwięcej. W pewnym momencie wyprzedziły nas Węgry, ale najprawdopodobniej problemy z dostawami szczepionek spowodowały korektę poziomu wyszczepialności. Niekwestionowanym liderem liczby wykonanych szczepień w Europie jest Wielka Brytania, która rozpoczęła akcję już w połowie grudnia. Globalnie zaś liderem jest Izrael.

