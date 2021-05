Szpital przeszkolił asystentów zdrowienia. Pomagają osobom po kryzysie

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie przeszkolił grupę asystentów zdrowienia z całej Polski w zakresie prowadzenia grup samopomocowych dla osób po kryzysach psychicznych.

Opuszczenie szpitala psychiatrycznego i odnalezienie się na nowo po kryzysie psychicznym nie zawsze jest łatwe. Wydawać by się mogło, że wypis ze szpitala, to moment, na który czeka każdy pacjent. Formalnie ustają przyczyny, które spowodowały, że znalazł się w szpitalu i stanowi zakończenie pewnego etapu w drodze do zdrowia.

Ale powrót do środowiska (rodzinnego, zawodowego, szkolnego czy uczelnianego) i społeczeństwa, w przypadku osób po kryzysach psychicznych nie zawsze jest łatwy.

Pobyt w szpitalu psychiatrycznym nierzadko stygmatyzuje

Zazwyczaj nie chodzi wyłącznie o stan zdrowia. Dla bliskich, przyjaciół, kolegów czy przełożonych, zrozumienie sytuacji osoby po kryzysie nie jest łatwe.

Do tego pobyt w szpitalu psychiatrycznym nierzadko stygmatyzuje, bliżsi i dalsi znajomi, sąsiedzi patrzą na taką osobę podejrzliwie, ograniczają lub zrywają kontakty. Wizyta w ośrodku pomocy społecznej stanowi wyzwanie. Niekiedy nawet bliscy odwracają się, a znajomi ignorują. Na kogo więc można liczyć? Kto okaże zrozumienie i udzieli wsparcia?

Najlepiej zrobią to ci, którzy sami takiej sytuacji już doświadczyli, a później zdobyli umiejętności i kompetencje, by pomagać. To asystenci zdrowienia - osoby po kryzysach psychicznych, które ukończyły specjalny kurs, odbyły staż i uzyskały stosowny certyfikat.

Pracują w szpitalach i instytucjach pomocy społecznej oraz w tworzonych w ramach reformy psychiatrii centrach zdrowia psychicznego. Są jednak wciąż są mało znani, chociaż ich wsparcie może mieć kolosalne znaczenie.

Dlatego w ramach finansowanych przez PFRON działań skierowanych do osób, których problemy pogłębiła pandemia Covid-19, Szpital Babińskiego zaproponował asystentom zdrowienia poszerzenie ich kompetencji do pracy z grupą. Będą mogli już nie tylko towarzyszyć i wspierać indywidualnie osoby, ale też pracować z osobami w samopomocowych grupach wsparcia, tworzonych przy oddziałach dziennych czy klubach pacjenta.

Dwie edycje szkoleń

Szpital Babińskiego w Krakowie w swoich Centrach Zdrowia Psychicznego tworzy takie kluby, także po to, aby osoby uczestniczące w ich spotkaniach mogły wzajemnie dzielić się swoimi doświadczeniami, kłopotami, a także sukcesami w pokonywaniu autostygmatu (a więc poczucia, że jestem gorszy, do niczego się nie nadaję, bo inni mnie tak postrzegają), odzyskiwania sprawczości, wreszcie budować pozytywną, ale i realistyczną samoocenę i nią się kierować w kolejnych działaniach i życiowych wyborach.

W dwóch edycjach dwudniowego szkolenia, zrealizowanych z uwagi na pandemię on-line, wzięło udział 40 asystentów zdrowienia z całej Polski.

Zajęcia prowadzili: psycholog kliniczny dr Agnieszka Fusińska-Korpik oraz psycholog, trener i sam asystent zdrowienia Mateusz Biernat, sam z doświadczeniem kryzysu, ale i pracy nad własnym sukcesem.

Podcasty, jak sobie radzić z kryzysem

Szpital w ramach projektu „Po drugiej stronie dnia” oferuje przeszkolonym indywidualne wsparcie merytoryczne, jak poradzić sobie z problemami, które mogą pojawiać w pracy z grupą, realizowane również on-line.

Jak radzić sobie z takimi kryzysami pomogą także podcasty - dostępne na portalu You Tube (kanał „Uważaj na głowę”) realizowane również w ramach Projektu „Po drugiej stronie dnia”. Są to wywiady i opowieści o tym jak inni, w tym również asystenci zdrowienia, radzili sobie z własnymi problemami.