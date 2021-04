Szybkie testy antygenowe do samodzielnego testowania wkrótce na rynku?

Aktualnie na polskim rynku można kupić testy serologiczne do samodzielnego sprawdzenia obecności przeciwciał. Czy niedługo będą dostępne testy antygenowe do samodzielnej interpretacji wyników na obecność wirusa?

W Unii Europejskiej stają się dostępne szybkie testy antygenowe (Rapid antigen detection tests, RADTs), które mogą być stosowane jako samokontrola w celu wykrycia SARS-CoV-2 - powiadomiło Europejskie Centrum ds. Kontroli Chorób (ECDC) w komunikacie z marca br. (Considerations on the use of self-tests for COVID-19 in the EU/EEA).

Informację przekazała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Testy te wymagają od osób indywidualnych pobrania próbki, przeprowadzenia testu i samodzielnej interpretacji wyników.

W czasie sporządzania dokumentu dostępnych było tylko kilka RADT do samodzielnego testowania na obecność COVID-19 i nie było żadnego RADT ze znakiem CE do samodzielnego testowania wprowadzonego na rynek UE zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC.

Testy RADT niosą korzyści

"Z punktu widzenia zdrowia publicznego, samokontrola może przynieść korzyści, gdy jest stosowana jako uzupełnienie profesjonalnie administrowanych RADT lub testów RT-PCR. Mogą one poprawić dostępność do badań" - oceniają urzędnicy.

Pozwalają osobom indywidualnym na bardzo szybkie uzyskanie wyniku, co może pomóc we wczesnym wykrywaniu przypadków zakażeń i ograniczyć dalsze przenoszenie się choroby w społeczności.

Testy serologiczne a antygentowe

Aktualnie w ramach samodzielnego zbadania, również w Polsce, ze znakiem CE dostępne są testy serologiczne, służące do określenia obecności przeciwciał w organizmie.

Ich ograniczeniem jest to, że nie są przeznaczone do stosowania w sytuacjach nagłych, tj. nie służą do diagnozowania infekcji, które pojawiły się ledwie kilka dni wcześniej.

Produkcja przeciwciał rozpoczyna się od 1 do 3 tygodni po zakażeniu, dlatego obecnie dostępne testy mogą dać odpowiedź, czy już jakiś czas temu przechorowaliśmy COVID-19.

Testy serologiczne nie służą również zbadaniu tego czy obecnie jesteśmy zakażeni.