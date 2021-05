Ten nietypowy objaw covid-19 jest groźny dla chorych na cukrzycę

Pięć objawów covid-19, których pacjenci z cukrzycą nie powinni ignorować.

Według American Diabetes Association osoby chore na cukrzycę są bardziej narażone na poważne komplikacje związane z COVID-19.Dotyczy to nie tylko chorych na cukrzycę typu 1 lub 2, ale również osób z cukrzycą ciążową.

5 oznak, które mogą być dla diabetyków sygnałem zakażenia koronawirusem:

Poziom glukozy we krwi: podwyższony poziom glukozy we krwi upośledza produkcję insuliny w organizmie i osłabia odporność. Wiadomo, że wirus SARS-CoV-2 atakuje trzustkę i pogarsza przebieg cukrzycy. Dlatego zaleca się monitorowanie poziom cukru we krwi.

Wysypki skórne: osoby z cukrzycą są bardziej podatne na wysypki skórne, infekcje, powolne gojenie się ran i skaleczeń.

Zapalenie płuc może stać się poważnym czynnikiem ryzyka i zagrożeniem dla pacjentów z covid-19, którzy cierpią na nieprawidłowo leczoną cukrzycę. Wysoki poziom cukru we krwi ułatwia wirusowi atakowanie płuc.

Niskie nasycenie tlenem: spadek poziomu tlenu lub niedobór tlenu jest jednym z największych powikłań cukrzycy i covid-19. Cukrzyca osłabia funkcjonowanie układu odpornościowego i sprawia, że ​​pacjenci są bardziej podatni na objawy niedoboru tlenu, takie jak duszność, ból w klatce piersiowej i / lub problemy z płucami.

Zakażenie czarnym grzybem (Mucormycosis): ta tajemnicza infekcja grzybicza uderza u pacjentów z covid-19, którzy są w trybie rekonwalescencji lub tych, którzy wyzdrowieli i jednocześnie cierpią na cukrzycę i / lub stosują terapię steroidami.

Mucormycosis to agresywna, inwazyjna infekcja grzybicza, która może wystąpić u pacjentów z różnymi czynnikami wywołującymi, takimi jak niekontrolowana cukrzyca, niewydolność nerek, przeszczep narządów, długotrwała terapia kortykosteroidowa i immunosupresyjna, marskość wątroby, oparzenia i nowotwory związane z AIDS, takie jak chłoniaki i białaczki.

Głównymi oznakami i objawami infekcji mucormycosis są: ból lub zaczerwienienie oczu i wokół oczu, przebarwienie wokół oka, nagła utrata wzroku, obrzęk oka, wysunięcie gałki ocznej do przodu, brak ruchu gałki ocznej, zatkany nos, wydzielina lub krwawienie z nosa.

Mukormykozę można wyleczyć, jeśli zostanie wcześnie rozpoznana, a pacjent skierowany do odpowiedniego specjalisty. Opóźnione leczenie może nawet zakończyć się śmiercią.