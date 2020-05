Terapia genowa w SMA: kolejny lek dopuszczony na rynek w UE

Wskazania rejestracyjne leku Zolgensma w Unii Europejskiej dotyczą chorych na 5q SMA o wadze ciała do 21 kg, którzy albo mają kliniczne rozpoznanie pierwszej postaci SMA, albo mają 2 lub 3 kopie genu SMN2 bez względu na postać choroby (w tym chorzy przedobjawowi) (fot. archiwum)

Drugi lek do przyczynowego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) - lek do terapii genowej Zolgensma - został 19 maja br. dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej. Lek może być stosowany u chorych o wadze ciała do 21 kg i mających kliniczne rozpoznanie postaci pierwszej SMA lub mających 2 lub 3 kopie genu SMN2 bez względu na postać choroby.

Jest to uwieńczenie wielu lat pracy tysięcy osób, która zaczęła się od przełomowych badań dr Martine Barkats w podparyskim laboratorium Généthon. W 2009 roku w serii eksperymentów dr Barkats pokazała, że zastrzyk z syntetycznym genem SMN1 leczy myszy z SMA. Na tej podstawie dr Brian Kaspar w USA rozpoczął badania nad zastosowaniem tego odkrycia do leczenia ludzi. Dr Kaspar otrzymał duże finansowanie od amerykańskich organizacji pacjentów, opracował niezwykle ciekawe badania m.in. z użyciem świni z SMA, a postęp prac na co dzień śledziły tysiące rodzin SMA. Wkrótce wraz z bratem założył firmę, którą nazwał Avexis. Fundacja SMA również wspierała te prace. Między innymi, aby „przyciągnąć” badania nad tą terapią do Europy, w 2015 roku Fundacja pomogła zorganizować pierwsze spotkanie między przedstawicielami Avexis a Europejską Agencją Leków. - W kolejnych latach w ramach grupy roboczej SMA Europe pracowaliśmy z Avexis m.in. nad kształtem badań klinicznych tego preparatu. W maju 2019 roku onasemnogene abeparvovec - bo taką otrzymał międzynarodową nazwę chemiczną - został oficjalnie dopuszczony do stosowania w USA u dzieci do 2 lat i trafił na rynek pod nazwą handlową Zolgensma. W kolejnych miesiącach został dopuszczony w Izraelu, czterech państwach Zatoki Perskiej oraz w Japonii - informuje Fundacja SMA. 19 maja br. Zolgensma otrzymała warunkowe dopuszczenie w Unii Europejskiej. Komisja Europejska, za radą Europejskiej Agencji Leków, uznała jego potencjalną skuteczność i bezpieczeństwo, jednak uznała też, że dane te są zbyt skąpe i należy producenta zobowiązać do uzyskania i przedłożenia większej ilości informacji o właściwościach tego zaawansowanego produktu leczniczego. W międzyczasie, ze względu na istniejącą ogromną potrzebę medyczną, lekarze w UE mogą ten lek przepisywać, a władze państwowe refundować. Wskazania rejestracyjne leku Zolgensma w Unii Europejskiej dotyczą chorych na 5q SMA o wadze ciała do 21 kg, którzy albo mają kliniczne rozpoznanie pierwszej postaci SMA, albo mają 2 lub 3 kopie genu SMN2 bez względu na postać choroby (w tym chorzy przedobjawowi). Wskazanie to może się zmienić wraz z pełnym dopuszczeniem leku, które powinno nastąpić w kolejnych latach, o ile producent przedstawi odpowiednie dane naukowe. Lek Zolgensma jest już dostępny we Francji w całym zakresie rejestracyjnym poprzez program ATU de cohorte. Wkrótce będzie dostępny w Niemczech. Fundacja SMA pozostaje w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia oraz z producentem, dążąc do wprowadzenia tego leku do standardowego leczenia w Polsce.

