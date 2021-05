Terapia zrewolucjonizuje leczenie HIV? Jeden zastrzyk na miesiąc

Amerykańska Agencja ds. Leków FDA zatwierdziła preparat Cabenuva w postaci zastrzyków zawierających kabotegrawir (CAB) i rylpiwirynę (RPV) w utrzymaniu supresji wirusowej u pacjentów z HIV.

Jest to pierwszy długo działający preparat w postaci zastrzyków do leczenia HIV. Jest wskazany jako terapia podtrzymująca dla osób z supresją wirusologiczną, mających poziom wiremii obniżony do mniej niż 50 kopii/ ml HIV-1 RNA, w stabilnym schemacie bez historii niepowodzenia leczenia i bez znanej lub podejrzewanej oporności na którykolwiek z leków.

Terapia wprowadzająca doustna, potem zastrzyki

FDA zatwierdziła schemat leczenia na podstawie wyników dwóch wieloośrodkowych, randomizowanych badań klinicznych fazy III: FLAIR (NCT02938520) i ATLAS (NCT02951052).

Aby zapewnić tolerancję leczenia przed przejściem na długo działającą formę w postaci iniekcji, schemat leczenia zakłada terapię wprowadzającą w postaci doustnych tabletek: 30 mg CAB (Vocabria) i dwie tabletki 25 mg RPV (Edurant) podawanych raz dziennie, wraz z jedzeniem, przez co najmniej 1 miesiąc.

W ostatnim dniu doustnej terapii wprowadzającej następuje rozpoczęcie terapii długo działającej w postaci zastrzyków podawanych raz w miesiącu.

Możliwe będzie podanie raz na 2 miesiące?

Jak podkreślają lekarze, kabotegrawir i rylpiwiryna w iniekcji są powoli wchłaniane po podaniu domięśniowym: okresy półtrwania szybkości wchłaniania wynoszą odpowiednio około 40 dni i 90 do 200 dni. W związku z tym może być wskazane ich rzadsze podawanie.

Mimo bowiem że badanie osiągnęło swój pierwotny punkt końcowy, trwa dalsza ocena preparatu. W zależności od wyników, zalecane dawkowanie może być przedłużone do jednego zastrzyku co 8 tygodni.

Dodatkowo, niezależnie od schematu dawkowania, pacjenci, którzy nie są w stanie otrzymać kolejnej dawki leku w postaci zastrzyku dokładnie w docelowym dniu podania, mogą mieć 7-dniowy okres buforowy do otrzymania kolejnej dawki.

Nie ma interakcji lek-lek

Lekarze podkreślają też fakt, że produkt podawany we wstrzyknięciu domięśniowym ma zdolność do przezwyciężania interakcji lek-lek występujących w doustnym podaniu rylpiwiryny.

Inhibitory pompy protonowej (PPI) zwiększają pH żołądka, powodując zmniejszenie stężenia RPV w osoczu po podaniu doustnym. W rezultacie PPI są przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących doustnie RPV.

Jednak biorąc pod uwagę nową formułę podania leku, nie stanowi to już problemu. Odnosi się to również do antagonistów receptora H2 i leków zobojętniających sok żołądkowy.

Nowa terapia może zrewolucjonizować leczenia HIV

Aktualnie pewnym ograniczeniem w podawaniu leku, jest schemat dystrybucji w USA. Na etapie fazy wstępnej, doustny preparat oferuje tylko jedna specjalistyczna apteka, TheraCom, w której możliwe jest kontraktowanie 30. dniowego zaopatrzenia, wysłanego bezpośrednio do domu pacjenta lub gabinetu lekarza.

Gdy pacjenci wykażą tolerancję na leczenie doustne, mogą przejść na leczenie długo działające, w postaci zastrzyku raz w miesiącu, które należy podawać w przychodni lub gabinecie lekarskim.

- Jednak mimo iż lekarze przepisując lek Cabenuva muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, nowa terapia może zrewolucjonizować leczenia HIV - przekonują eksperci.