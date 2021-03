Test na covid ze sklepu. Wynik w domu w 10 minut

Biedronka wprowadza do oferty testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Jedna osoba będzie mogła kupić jednak tylko 3 sztuki testu.

Test na koronawirusa Primacovid będzie kosztować ok. 50 zł i do sprzedaży wejdzie od 15 marca br.

Producentem testu jest szwajcarska firma oferująca wyroby medyczne do diagnostyki z certyfikatem CE.

Produkt, który będzie dostępny w sklepach Biedronka to test serologiczny. Oznacza to, że pozwala wykryć, czy badana osoba wytworzyła przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu Covid-19

Można go wykonać w warunkach domowych. Do badania używa się małej próbki krwi, a czas oczekiwania na wynik to ok. 10 minut.

Cena jednego opakowania to 49,99 zł. Jak podaje producent, dokładność wyniku jest na poziomie 98 procent.

Testy na koronawirusa będą dostępne w Biedronkach w całym kraju. Jak podaje sieć będzie można je kupić do wyczerpania zapasów. Sieć wprowadza jednak limity sprzedaży. Jeden klient będzie mógł jednak zakupić jednorazowo maksymalnie 3 sztuki testu.