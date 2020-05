Testy immunologiczne do wykrywania osób bezobjawowych: ta strategia się nie sprawdza

Zdarzają się sytuacje, że test serologiczny jest ujemny mimo potwierdzenia testem genetycznym obecności wirusa. Oznacza to, że wirus był obecny w organizmie badanego, a jednocześnie nie stwierdza się obecności przeciwciał - mówi epidemiolog dr Paweł Grzesiowski.

Czy testy immunologiczne faktycznie dadzą nam wiedzę, która pomoże w odpowiedzialny sposób otworzyć gospodarkę wskazując grupy osób, które mogą wrócić do pracy?

- Nie jest to realne na obecnym etapie epidemii w Polsce i na tym poziomie technologii medycznej - mówi nam dr Paweł Grzesiowski, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Podkreśla jednocześnie, że oczekiwania są duże, a możliwości - małe, dlatego - jego zdaniem - trzeba, niestety, gasić takie pomysły.

Wątpliwości zamiast odpowiedzi

- Oceniamy, że w Polsce osób ze śladem immunologicznym infekcji w surowicy w postaci swoistych przeciwciał może być nie więcej niż 2 proc., co oznacza, że nie da się na tym oprzeć żadnych sensownych działań. Jeśli okaże się, że na 100 pracowników tylko dwóch ma przeciwciała w klasie IgG, w jaki sposób może to wpłynąć na plany firmy związane z dopuszczeniem załogi do pracy? - pyta dr Grzesiowski.

Przypomina, że w naszym kraju po 6-tygodniowej „kwarantannie narodowej” mamy obecnie do czynienia z pełzającą epidemią. Nie potwierdza się 10 tys. przypadków dziennie, ale 200-500. Nawet jeśli uznamy, że są to liczby niedoszacowane, może ich być realnie co najwyżej ok. 1-2 tysiące. To powoduje, że kontakt polskiej populacji z wirusem jest wciąż jeszcze rzadki. Dlatego testy immunologiczne, którymi mielibyśmy badać osoby bezobjawowe, będą bardzo często wykazywały wyniki ujemne.

- Dodatkowo pojawiają się problemy czysto technologiczne. Mamy na rynku wiele testów. Już wiadomo, że tzw. szybkie, kasetkowe, okazały się bezwartościowe ze względu na niską czułość. Jeśli chodzi o testy laboratoryjne z krwi pełnej, też są problemy, bo nie wszystkie firmy mają je wystandaryzowane i zwalidowane. Duża presja na producentów powoduje, że testy powstają bardzo szybko, są sprawdzane na małych grupach pacjentów, a wiarygodność wyników pozostawia wiele do życzenia - ocenia dr Grzesiowski.