Testy wykonywane w domu? Nie daj się oszukać

Obecnie stosowane metody diagnostyczne dają gwarancję wiarygodnego wyniku - zapewnia NIL (Fot. NIL, TT)

Do URPL wpłynęło 86 powiadomień dotyczących testów do wykrywania koronawirusa - informuje Urząd. Apeluje o nieuleganie ofertom kupna testów wykrywających koronawirusa do samodzielnego stosowania w domu.

- Wszystkie powiadomienia i zgłoszenia do Urzędu testów do wykrywania SARS-COV-2 dotyczą testów laboratoryjnych. Apeluję o nieuleganie ofertom kupna testów wykrywających koronawirusa do samodzielnego stosowania w warunkach domowych - napisał na TT prezes URPL, Grzegorz Cessak. W podobnym tonie wypowiedział się Narodowy Instytut Leków. - Domowy test diagnostyczny informujący o zakażeniu koronawirus'em? Nie daj się oszukać! Obecnie stosowane metody diagnostyczne dają gwarancję wiarygodnego wyniku wyłącznie w sytuacji, gdy badanie przeprowadzone jest w laboratorium diagnostycznym. - Bardzo ważne ostrzeżenie dla pacjentów. Jednocześnie zapewniamy, że sektor innowacyjnych firm farmaceutycznych pracuje nad coraz bardziej efektywnymi i dostępnymi testami - nie poddajemy się w walce z wirusem! - wskazała w odpowiedzi INFARMA. Wobec rosnącej liczby zachorowań i obaw pacjentów, że występujące objawy mogą świadczyć o zakażeniu COVID-19, niektóre z placówek oferują wykonanie prywatnego badania w kierunku koronawirusa. Jedną z nich jest placówka znajdująca się w Olsztynie, która rozpocznie wykonywanie testów metodą Real Time PCR . Z kolei np. w Rosji, służba nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego uruchomiła komercyjną usługę wykonywania testów na COVID-19. Próbki do analizy będą pobierane w domu osoby zamawiającej. Sanitariusze będą przyjeżdżali do domu, gdzie poinstruują zamawiającego, jak powinien samodzielnie pobrać wymazy do badania. Na razie nie wiadomo ile będzie kosztowała taka usługa. Zamawiający otrzyma wyniki testów w ciągu dwóch - trzech dni.

