UK: prawie 5 mln diabetyków - to rekord wszechczasów. Jak jest w Polsce?

Obecnie w Wielkiej Brytanii z cukrzycą żyje ponad 4,9 miliona osób, z tego 850 tys. niezdiagnozowanych. Liczba przypadków zachorowań podwoiła się w ciągu ostatnich 15 lat.

Według organizacji charytatywnej Diabetes UK liczba przypadków zachorowań na cukrzycę na Wyspach podwoiła się w ciągu ostatnich 15 lat.



Z danych opublikowanych z okazji Tygodnia Zapobiegania Cukrzycy typu 2 (10-16 maja) wynika, że ​​obecnie w Wielkiej Brytanii z cukrzycą żyje ponad 4,9 miliona osób, z tego 850 tys. niezdiagnozowanych. "To rekord wszechczasów" - oceniono.

Około 90 procent z tej prawie 5 milionowej grupy pacjentów choruje na cukrzycę typu 2.

Jednak dalsze 13,6 miliona osób jest potencjalnie obecnie narażonych na zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.

Otyłość największym czynnikiem ryzyka

Uważa się, że otyłość jest największym pojedynczym czynnikiem ryzyka cukrzycy. Odpowiada za 80-85% przypadków wystąpienia tej choroby.

Według wcześniejszych danych z Diabetes UK, liczba osób żyjących z otyłością w Anglii również prawie się podwoiła w ciągu ostatnich 20 lat: z 6,9 do 13 milionów.

Organizacja Diabetes UK podkreśla znaczenie edukacji i zachęcania ludzi do zmiany stylu życia, uwzględniając takie elementy, jak: dieta, aktywność fizyczna i trwała utrata masy ciała. Dbałość o to może zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby o połowę.



- Liczba osób chorych na cukrzycę rośnie z roku na rok. Patrząc w przyszłość po Covid-19, zapobieganie przypadkom cukrzycy typu 2 musi być priorytetem zdrowia publicznego - powiedział Chris Askew, dyrektor naczelny Diabetes UK.

Cukrzyca po polsku i globalnie

Narodowy Fundusz Zdrowia raporcie NFZ dla zdrowia — Cukrzyca podał, że w 2018 roku na cukrzycę chorowało 2,86 mln dorosłych osób, czyli 9,1% ludności.

Wśród nich największa grupa to osoby po 55 roku życia (84%).

W latach 2013–2018 zachorowalność na cukrzycę wśród dorosłych Polaków wzrosła o 14%. Tylko w połowie za ten wzrost odpowiadają czynniki demograficzne.

Globalne statystyki są podobne. Na cukrzycę choruje 415 mln ludzi (8,8 proc. populacji), czyli co jedenasta dorosła osoba. Do 2040 roku liczba chorych urośnie do 642 mln - wynika z szacunków Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej.