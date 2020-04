USA: 2228 zgonów na Covid-19 w ciągu doby

2228 osoby zmarły w USA na Covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najtragiczniejsza doba od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych.

Reuters wylicza, że ofiar śmiertelnych SARS-Cov-2 w USA jest już ponad 28 tysięcy.

Podane dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek (13/14 kwietnia).

Nie obejmują rewizji statystyk w mieście Nowy Jork. We wtorek, 14 kwietnia, władze tego miasta włączyły do bilansu ofiar śmiertelnych koronawirusa ponad 3,7 tys. zgonów z wcześniejszych dni. To osoby, które zmarły bez wykonanego testu, więc nie wliczano ich automatycznie do bilansu.

Tym samym w Nowym Jorku na Covid-19 zmarło w USA już ponad 10 tys. osób.

Dotychczas najtragiczniejszą dobę w Stanach Zjednoczonych odnotowano w piątek (10 kwietnia). Z powodu Covid-19 zmarło wtedy 2108 osób.

Stany Zjednoczone są krajem z największą liczbą zgonów na Covid-19 na świecie. USA są też światowym liderem pod względy zdiagnozowanych przypadków koronawirusa. Wykryto go już u ponad 600 tys. osób. Przeprowadzono ponad 3 miliony testów.