USA: 3 szczepionki są w III fazie badań

Autorzy amerykańskiego opracowania wymieniają trzy szczepionki przeciwko COVID-19, znajdujące się w 3 fazie badań. Badane są również inne produkty. Sześć z nich jest obecnie w fazie 1 lub połączonych badaniach fazy 1 i 2, a cztery są w trakcie badań przedklinicznych.

Gazeta Pharmacy Times przygotowała opracowanie aktualnego stanu prac nad szczepionką przeciwko COVID-19. Podkreśla zaangażowanie amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) w prace nad rozwojem produktów. Departament sfinansował m.in. projekt koncernu Pfizer w wysokości ok. 1,95 miliarda dolarów, program badań firmy J&J w wysokości 1 miliarda dolarów i Modernie - w wys. 1,5 miliarda dolarów.

Rządowe wsparcie ma umożliwić również produkcję szczepionek na masową skalę i gwarantować dostarczanie co najmniej 100 milionów dawek rządowi USA.

Ponadto, przy wsparciu ze strony HHS kandydat na szczepionkę firmy AstraZeneca, opracowaną we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim, może otrzymać do 1,2 miliarda dolarów w ramach umowy na dostarczenie do Stanów Zjednoczonych co najmniej 300 milionów dawek.

Autorzy opracowania wymieniają trzy szczepionki przeciwko COVID-19, nad którymi prowadzone są badania kliniczne:

- produkt firm BioNTech, Fosun Pharma i Pfizer w połączonych badaniach fazy 2 i 3, zmodyfikowana szczepionka mRNA, która wytwarza białko S z dodatkowymi modyfikacjami białek w celu zwiększenia immunogenności

- produkt AstraZeneca i Oxfordu w połączonych badaniach fazy 2 i 3, niereplikujący się wektor wirusowy wytwarzający białko S

- Moderna, NIH, Lonza - zmodyfikowana szczepionka mRNA, która wytwarza białko S w III fazie.

Chociaż w badaniach klinicznych są trzy wymienione wyżej szczepionki, badane są również inne produkty. Sześć z nich jest obecnie w fazie 1 lub połączonych badaniach fazy 1 i 2, a cztery są w trakcie badań przedklinicznych.

Jeśli chodzi o te pierwsze, są to:

- Ad26.COV2-S firm J&J i Barda

- ARCT-021 firmy Arcturus

- CVnCoV firmy Curevac

- Ino-4800 firmy Inovio

- NVX-CoV2373 firm: Clover, GSK i Dynavax

Szczepionki w trakcie badań przedklinicznych to produkty firm:

- Merck i IAVI

- Sanofi i GSK

- Sanofi i Translate

Więcej: https://www.pharmacytimes.com/